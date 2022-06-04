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رازوفيتش: «الإماراتي» يحتاج إلى «الهدوء» واقتناص الفرص
رازوفيتش: «الإماراتي» يحتاج إلى «الهدوء» واقتناص الفرص
5 يونيو 2022 02:45

دبي (الاتحاد)

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة والوحدة السابق، والذي كان مرشحاً بقوة لقيادة المنتخب العام قبل الماضي، أن «الأبيض» يمكنه تقديم مباراة قوية بالفعل أمام منتخب أستراليا، ولفت إلى أن اللقاء المرتقب سيكون صعباً بالتأكيد على كلا الطرفين، ولكنه استدرك قائلاً: «الفترة التي حصل عليها المنتخب الإماراتي جيدة للغاية من أجل الحصول على جرعة فنية وبدنية تؤهل اللاعبين للمنافسة بقوة خلال مرحلة الملحق الآسيوي».
وتابع: «المنتخب الأسترالي يمتلك لاعبين لديهم خبرة الاحتراف الخارجي، ويتمتعون بالاندفاع البدني وقوة الأداء وارتفاع معدلات اللياقة بالتأكيد، وبالتالي سيحتاج المنتخب الإماراتي للهدوء، وفي الوقت نفسه استغلال الفرص التي تلوح أمام المرمى، ما يتطلب ضرورة الأداء بقوة تركيز عالية، مع تأمين الدفاعات ومحاولة السيطرة على الوسط، ومنع انطلاقات المنتخب الأسترالي». وشدد رازوفيتش على أن هذا النوع من المواجهات، يتطلب «الثقة في النفس»، والالتزام الشديد بكافة التعليمات الفنية، فضلاً عن ضرورة التحلي بالروح القتالية، خصوصاً في التعامل مع أي كرة داخل الملعب، وفيما يتعلق بطريقة الضغط العالي أمام منتخب أستراليا والتي لعب بها منتخب عُمان في التصفيات وأحرج بها الكانجارو، قال: «في هذا النوع من المباريات، يجب التركيز على عدم ارتكاب الأخطاء، واللعب بطريقة متوازنة، وعدم الاندفاع دون تأمين الخطوط الخلفية، قد يؤثر على المنتخب، خصوصاً أن المنتخب الأسترالي يجيد السيطرة في الدقائق الأخيرة من المباريات بفضل اللياقة البدنية العالية للاعبيه، ما يعني أن التوازن سيكون مطلوباً، وعدم التخلي عن الحيطة واليقظة، خصوصاً في الكرات المرتدة وعند امتلاك المنتخب الأسترالي للكرة».

رازوفيتش
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أستراليا
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