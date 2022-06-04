كايو: أحلم بالمونديال يومياً

مراد المصري (دبي)

أكد كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني، أنه يحلم بالمشاركة في كأس العالم المقبلة 2022، كل يوم، مع تحفزه رفقة زملائه في «الأبيض» لخوض الملحق بداية من مواجهة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة.

وجاءت تصريحات كايو في لقاء مع صحيفة «أس» الإسبانية، وقال: أنا لا أعتبر نفسي نجماً في المنتخب، لكني أعتبر نفسي لاعباً مهماً للغاية في الفريق، نحن نلعب كمجموعة ولدينا جميعاً نفس التفكير والهدف المتمثل في إسعاد الشعب الإماراتي، لقد مرت 30 عاماً دون التأهل لكأس العالم ونحن نركز بشدة على صنع التاريخ.

وتابع: نحن مقتنعون بأن خوض الملحق يمنحنا فرصة لن نحظى بها على المدى القصير؛ لذا فنحن في كامل التركيز والجدية القصوى في التدريب والتركيز على أدق التفاصيل.

واعتبر كايو أن التشكيلة الحالية للمنتخب واضحة للجميع، وقال: المنتخب يضم لاعبين شباباً يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة إلى جانب لاعبي الخبرة، ونريد الدمج بين الجودة والخبرة وتحقيق النجاح.

واعتبر كايو أن نجاح العين هذا الموسم يعود للعمل الجاد الذي قام به الفريق على مدار العام، وأيضاً بفضل دعم الجماهير التي وصفها بالاستثنائية، وأنهم اللاعب رقم 12 معهم.