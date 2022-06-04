«ديزرت كراون» يهدي الإمارات لقب الديربي الإنجليزي

محمد حسن (دبي)

توج "ديزرت كراون" لسعيد سهيل بلقب الديربي الإنجليزي، الذي أقيم مساء اليوم بمضمار أبسوم العريق، ليحتفظ باللقب الرفيع للإمارات للعام الثاني على التوالي، فيما جاء في المركز الثاني "هو يا مال" للمالك الإماراتي أحمد الشيخ.

وتمكن ابن الفحل "نتانيال" بإشراف السير مايكل ستاوت وقيادة ريتشارد كينجسكوت، من اكتساح الشوط الكلاسيكي الرفيع الذي تبلغ مسافته ميل ونصف الميل، متفوقاً بفارق 2.5 طول عن الوصيف "هو يا مال" بإشراف اندرو بالدينج وقيادة ديفيد روبرت.

وجاء في المركز الثالث "ويستوفر" لإسطبلات جدمونت السعودية، فيما سجل الجواد البطل زمناً قدره 2:36:38 دقيقة، مهدياً مالكه سعيد سهيل الفوز الثاني باللقب والسادس للمدرب سير مايكل ستاوت.

وأهدى المالك سعيد سهيل الفوز بلقب الديربي الإنجليزي إلى القيادة الرشيدة في الإمارات، وقال في تصريحات تليفزيونية عقب فوز الجواد "ديزرت كراون" بلقب الديربي: هذا الفوز الثاني لخيولي بالسباق الرفيع، والجواد "ديزرت كراون" يعتبر من أفضل الخيول التي لدينا الآن، وعن وجهته المقبلة سيتم تحديدها بعد التشاور مع المدرب.