«حشيم 199» بطل «القفال 31»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، طاقم السفينة «حشيم 199» للمالك الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة «النوخذة» حسن عبدالله محمد المرزوقي بطلاً للنسخة رقم 31 من سباق القفال للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم طاقم «حشيم 199» المجسم الذهبي ومفتاح السيارة، كما سلم طاقم القارب «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي المجسم الفضي لصاحب المركز الثاني ومفتاح السيارة المخصصة لهذا المركز، بينما نال طاقم «الوصف 87» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش المري، المجسم البرونزي وسيارة فاخرة.

كما قدم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي مجسماً تراثياً «زلزال 25» صاحب المركز الرابع ومالكه الشيخ زايد بن حمدان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي، ومجسماً تراثياً لصاحب المركز الخامس السفينة هداد، لمالكها أحمد سعيد الرميثي وبقيادة النوخذة علي ثاني غانم الرميثي

وقدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم دروعاً لنواخذة وأطقم السفن الخمسة الأوائل، التي عبرت أولاً خط نهاية المرحلة الأولى من جزيرة صير بونعير وحتى خط نهاية المرحلة قبالة جزيرة القمر، وهي السفن حشيم 199 الأول، والظفرة 125 الثاني، وزلزال 25 الثالث، والشقي 96 الرابع، والوصف 87 الخامس.

وحرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على تهنئة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة «حشيم 199»، بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بالإنجاز الكبير الذي حققه طاقم السفينة وأيضاً النتائج الباهرة لفريقه في منافسات السباق بتألق نواخذة السفن «زلزال 25» رابع السباق.

وجرت مراسم تتويج أبطال النسخة رقم 21 من سباق القفال في واجهة «دبي هاربور»، بحضور سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وراشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي. تابع السباق معطياً إشارة البداية في الانطلاقة، ورافعاً علم النهاية في برج العرب، أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة، مع سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، يرافقهما الأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وجمال زعل بن كريشان المهيري، وخالد علي البلوشي، كما تابع السباق محمد الشامسي أمين اتحاد الرياضات البحرية. ونجح «حشيم 199» في وضع بصمة جديدة في تاريخ السباق العريق ليكون البطل التاسع عشر المتوج بأغلى البطولات وأعرقها منذ عام 1991، حيث تفوق على جميع المشاركين ووصل أولاً إلى خط النهاية، متفوقاً على باقي المشاركين ليصعد إلى منصة التتويج بفرحتين، الأولى وصوله أولاً لجزيرة القمر، والثانية رفع الناموس الأغلى مع نهاية السباق.

وتميز السباق الذي تأخرت انطلاقته لأكثر من ساعتين بسبب حالة البحر، على ضوء قرارات اللجنة المنظمة بعد التشاور مع المتسابقين بالإثارة، حيث أظهر المشاركون مهارات فائقة في فن الإبحار من أجل توجيه السفينة والوصول بالسرعة المطلوبة، ليكون التميز لطاقم حشيم الذي سبق الجميع إلى خط النهاية وظفر بالناموس الأغلى.

وتمثلت المفاجأة في أداء المحمل أطلس لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي، والذي حقق المركز الثاني رغم أن طاقمه أنهى المرحلة الأولى في المركز السابع، ليتقدم وينتزع مركز الوصيف بعد منافسة شرسة مع النوخذة الشاب محمد حمد مصبح الغشيش المري قائد «الوصف 87» والذي أنهى السباق في المركز الثالث متقدماً أيضاً من المركز الخامس الذي أنهى عليه الطاقم المرحلة الأولى.

اللجنة المنظمة تشكر حمدان بن محمد

رفعت اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 31» برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه اللامحدود ورعايته الكريمة للنسخة رقم 31 من سباق القفال، والتي حققت النجاح المطلوب أمس، مسجلةً صفحة جديدة في تاريخ البطولة الناصع والذي دون بنجاح نسخة متميزة وجميلة.