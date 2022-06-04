«زوارق أبوظبي» تدشن سباق الذهب في «مونديال الفورمولا»

ماكون (الاتحاد)

حلق زورق الشارقة 11 بقيادة الفنلندي سامي سيليو بلقب الزمن الأفضل، خلال سباق السرعة، والذي أُقيم أمس بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعدما حقق زمناً قدره 32.02 ثانية في مسار السباق، في حين حل زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي ثانياً، بزمن بلغ 32.31 ثانية، وجاء زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ثالثاً خلال 32.55 ثانية، ولتكون انطلاقة المراكز الثلاثة الأولى إماراتية في السباق الرئيسي والذي ينطلق اليوم. وكان انقلاب زورق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن الحدث الأبرز خلال التصفيات، والذي كان أحد المتأهلين الستة للتصفيات الثالثة والنهائية، وشهدت تصفيات السرعة تراجع حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون، والذي حل سابعاً ليخرج التصفيات الثانية بسباق أفضل زمن. من ناحية أخرى، تنطلق اليوم على امتداد 1500 متر في نهر مدينة ماكون الفرنسية، منافسات السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وبمشاركة 17 زورقاً، يأتي في مقدمتها زوارق الإمارات «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي وزورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي، وزوارق الشارقة بقيادة سامي سيليو وفيرديناند زيندبيرجن وبمشاركة كوكبة من نجوم الزوارق في هذه البطولة وأبطال العالم.. ويسعى ثاني القمزي نجم الإمارات إلى اقتناص فرصة ذهبية هذا الموسم بالمنافسة على لقب العالم والفردي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من اللقب الموسم الماضي وتراجع للمركز الثاني والوصافة في آخر جولة وبفارق نقطة عن حامل اللقب السويدي جوناس آندرسون، والذي يشارك هذا الموسم أيضاً للدفاع عن لقبه الأول. وتُقام منافسات الجولة الأولى على مسار يمتد لمسافة 1500 متر على مياه نهر ماكون ليكون مساراً صعباً للتجاوز ومحاولات التقدم للأمام للزوارق المشاركة. ومن المقرر أن ينطلق السباق في تمام الرابعة عصراً بتوقيت فرنسا، السادسة مساء بتوقيت الإمارات. ومن المتوقع اختفاء السرعات العالية والمعتادة لزوارق الفورمولا-1، خاصة مع صغر المسار نسبياً، وعدم وجود مسافات كبيرة من خلاله، وبالتالي اختفاء أهم ميزة للزوارق السريعة، وهي فرصة التجاوز والقدوم من الخلف.وتجدر الإشارة إلى أن سرعة الزوارق تصل إلى 220 كيلومتراً في المعتاد وفي المسارات الطويلة.

وبين الزوارق السبعة عشر، يشارك اليوم أربعة أبطال حققوا البطولة في المواسم الماضية وهم شون تورنتي من فريق أبوظبي والسويدي جوناس آندرسون حامل لقب الموسم الماضي والفنلندي سامي سيليو قائد زورق الشارقة 11 والفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني 7، بينما يوجد في معسكر الفرق أبطال قدامى أيضاً أبرزهم مدرب فريق أبوظبي الإيطالي جيدو كابلليني صاحب العشرة ألقاب والأسطورة العالمية، وأيضاً الأميركي سكوت جيلمان مدرب فريق جيلمان المشارك أيضاً في البطولة.

من جهته، أكد ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 5» الاستعداد التام لخوض منافسات هذه الجولة والتحدي القوي في بداية الموسم من أجل اقتناص أول رصيد من النقاط خاصة مع دخوله للموسم الرابع والعشرين له على التوالي من خلال البطولة العالمية وكي يكون أحد قدامى المتسابقين ضمن قائمة المشاركين.

وقال ثاني: في كل مرة أقترب من البطولة وبشكل كبير أواجه حظاً سيئاً ويذهب اللقب بعيداً، أتمنى أن أوفق هذا الموسم في تحقيق لقب الفردي من خلال البطولة، خاصة أنني حققت لقب السرعة وحققت لقب الفرق وساهمت في صناعة الألقاب السبعة للفريق في المواسم الماضية للقب العام للبطولة، هذا الموسم لدي شعور بأنني قريب جداً من تحقيق اللقب والفوز به باسمي أنا عبر سجل البطولة. وعن مسار المسابقة اليوم، قال ثاني القمزي: دخلنا قبل أسبوعين تدريبات على مسار مشابه لهذا المسار، وبالتالي مستعدون من أجل المنافسة، ولدينا أفضلية على بقية المشاركين في ذلك، أتمنى أن أوفق مع شون اليوم في صعود المنصة معاً، واستمرار تحقيق الأمجاد لفريق أبوظبي وللإمارات في هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن دوراً كبيراً يقع اليوم على «الراديو مان» الخاص بكل زورق أيضاً، ومع ثاني القمزي يحضر وبقوة الراديو مان جمعة القبيسي، والذي ساهم مع القمزي لأكثر من عشرين عاماً في صناعة التفوق والنجاح طوال المواسم الماضية، ويعول عليه الفريق كثيراً من أجل الظفر بالمراكز الأولى والنصر في أولى جولات البطولة.