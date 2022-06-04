«الأولمبي» يستعد للتعويض أمام طاجيكستان

دبي (الاتحاد)



يستعد منتخبنا الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان بعد غدٍ «الاثنين»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان.

ويتصدر المجموعة الرابعة منتخب السعودية برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على طاجيكستان بخماسية، وبفارق الأهداف، يليه اليابان بعد فوزه على منتخبنا بهدفين لهدف، فيما حل منتخبنا ثالثاً، وطاجيكستان رابعاً دون نقاط.

وأدى منتخبنا صباح اليوم عمليات استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام اليابان، فيما شهدت الفترة المسائية حصة تدريبية على ملعب جامعة طشقند، بمشاركة كافة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الإسباني دينيس سيلفا قد أغلق ملف مباراة اليابان، وطالب اللاعبين بالتركيز على مباراة طاجيكستان التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا، والتي يجب حسم نتيجتها لصالحنا لإنعاش حظوظنا في مواصلة مشوار التصفيات في النهائيات.

وأكد مدرب المنتخب على حظوظ الأبيض الأولمبي في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، وذلك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس عقب نهاية المباراة، حيثُ أعرب عن سعادته وفخره بأداء المنتخب في المباراة الأولى.

وحول مجريات المباراة، قال الإسباني دينيس سيلفا: «على الرغم من استقبالنا للهدف الأول في مرمانا، لكننا لم نستسلم وأدركنا التعادل بعد دقائق معدودة، ولو نجحنا في تسجيل ركلة الجزاء كان من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة، ولكن كان للحظ كلمة الحسم، وقال: «إذا واصلنا اللعب بذات الطريقة، فإنني واثق من قدرتنا على حصد الـ 6 نقاط في المواجهتين القادمتين».

وحرص سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي شهد أمس مباراة منتخبنا الوطني أمام اليابان وتدريبات اليوم، على التحدث مع اللاعبين بعد المباراة، مشيداً بالجهود التي بذلوها والأداء الجماعي الجيد الذي قدموه، مؤكداً ثقته بأن اللاعبين لديهم الأفضل لتقديمه في المواجهة المقبلة أمام منتخب طاجيكستان، والتي سيلعبها «الأبيض» من أجل تحقيق الفوز والعودة للمنافسة في المجموعة الرابعة.

وأكد المنصوري خلال حديثه مع اللاعبين على أن نتيجة المباراة الافتتاحية في أي بطولة غالباً ما تكون على عكس المتوقع، حيثُ كان أداء منتخبنا الأفضل طوال شوطي المباراة، لكن النتيجة جاءت مغايرة لذلك، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار على التعويض خلال المواجهة المهمة المقبلة، وحصد أول ثلاث نقاط.