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بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
4 يونيو 2022 16:46

برلين (د ب أ)
أعلن الأرجنتيني كارلوس تيفيز المهاجم السابق لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اعتزاله، وذلك في عمر الـ 38 عاماً.
وأوضح تيفيز أن وفاة والده كانت وراء رفضه عروض الاستمرار كلاعب كرة قدم.
وقدم تيفيز مسيرة حافلة كلاعب، خاصة في إنجلترا، حيث لعب لفريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
كذلك لعب تيفيز لثلاث فترات متفرقة لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولعب لكورينثيانز البرازيلي ووستهام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وكذلك شنغهاي شينخوا الصيني.
وخاض تيفيز آخر مباراة مع فريق بوكا جونيورز في عام 2021 قبل وداع الفريق، وقد أبقى الباب مفتوحا حينذاك أمام انتقاله إلى أي فريق آخر.
لكن تيفيز قال في تصريحات نشرها موقع "موندو ألبيسيليتي" الأرجنتيني، إنه رغم تلقيه عروضاً من الدوري الأميركي لكرة القدم، قرر التوقف عن اللعب لأنه لم يعد لديه "المشجع الأول له" بوفاة والده.
وأضاف تيفيز: لقد اعتزلت، هذا مؤكد. تلقيت الكثير من العروض، من بينها عروض من الولايات المتحدة. لكنني قدمت كل ما عندي .
وتابع تيفيز: اللعب في العام الماضي كان صعبا للغاية لكنني كنت قادرا على رؤية والدي. وتوقفت عن اللعب لأنني فقدت المشجع الأول بالنسبة لي. 

وحصد تيفيز 26 لقباً خلال مسيرته ويعد واحداً من أربعة لاعبين من الأرجنتين توجوا بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا، وقد أحرز دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد عام 2008 .
كذلك شارك تيفيز مع منتخب الأرجنتين في نسختي 2006 و2010 من كأس العالم.

كارلوس تيفيز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
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