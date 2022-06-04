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الرياضي
«الطاقم الإماراتي» في دورة «فيفا» لحكام مونديال 2022
2022
4 يونيو 2022 16:03

دبي (الاتحاد)
يُشارك طاقم الحكام الإماراتي الدولي المكون من، محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد الحمادي «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان» في دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.
ويتضمن برنامج الدورة التي تُقام في الفترة من 12 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية على الحالات التحكيمية وحالات الفيديو، وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالاستعانة بلاعبين محليين، وخوض تمارين بدنية وفنية واختبارات للياقة البدنية.
الجدير بالذكر أن الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد الحمادي قد سبق لهما المشاركة في سيمنار «الفيفا» للحكام المرشحين لإدارة مباريات المونديال، والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2021.

كأس العالم
مونديال 2022
محمد عبدالله حسن
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