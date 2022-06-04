الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أخيراً.. هورفورد يتذوّق طعم النهائي
أخيراً.. هورفورد يتذوّق طعم النهائي
4 يونيو 2022 14:36

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

بعمر السادسة والثلاثين وبعد خوضه 141 مباراة في الأدوار الاقصائية "بلاي "أوف"، يخوض آل هوفورد أول نهائي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، وقد حقق مباراة أولى عملاقة قاد فيها بوسطن سلتيكس إلى فوز عزيز على أرض جولدن ستايت وواريرز.
بعد تأهل بوسطن إلى الدور النهائي، بفوزه على ميامي هيت الأحد الماضي، جثا الدومينيكاني على ركبتيه باكياً ومفجراً بكل طاقته 15 عاماً من الاحباطات والحزن الكبير، الذي احتواه لوفاة جده قبل أيام.
قال اللاعب البالغ وزنه 109 كجم والمشارك خمس مرات في مباراة كل النجوم "أول ستار" آخرها قبل أربع سنوات: "لم أعرف كيف أتمالك نفسي".
جفّت دموع اللاعب البالغ طوله مترين وستة سنتيمترات، نشطت قدماه وأبرز عضلاته بعد أربعة أيام، في أول مباراة نهائية يخوضها في مسيرته التي استهلها في «أن بي أيه» عام 2007 مع أتلانتا هوكس.
وفيما كان جولدن ستايت وواريرز مرشحاً قوياً على أرضه مع نجميه ستيفن كوري وكلاي تومسون، أنهى هورفورد المباراة كأفضل مسجل لفريقه برصيد 26 نقطة، بنسبة رائعة «9 من 12»، بينها 11 في الربع الأخير، عندما قلّص بوسطن تأخراً بلغ 15 نقطة وحقق عودة «40-16» صدمت جماهير سان فرانسيسكو منهياً المباراة بنتيجة 120-108.
أصبح «بيج آل» أو «آل الكبير» أول لاعب يسجل ست ثلاثيات «من 8 محاولات» في أول مباراة له في نهائي الدوري. وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هذا الكمّ من النقاط وراء كريس بول «فينيكس»، الذي سجل 32 العام الماضي بعمر السادسة والثلاثين في سلة ميلووكي باكس الذي أحرز اللقب لاحقاً.
قال هورفورد في مؤتمر صحفي: انتظرت طويلاً هذه اللحظة... أنا ممتن لعيش هذه الفرصة وسعيد لتشاركها مع هؤلاء الشبان.
ويرى زميله ماركوس سمارت صاحب 18 نقطة في المباراة الأولى ضمن النهائي، الذي يُتَوَّج بلقبه الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة: شعرنا بالغبطة لأجله. هو حامي العرين! يعمل بجهد. طريقته الاحترافية، تصرفاته اليومية... كنا مدركين انها مسألة وقت كي يعيش مباراة كبرى".
وخلال البلاي أوف، واجه لاعبين عمالقة من طراز كيفن دورانت «بروكلين نتس»، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «ميلووكي باكس» أو جيمي باتلر «ميامي هيت».
رصيد جيّد للاعب كان يُعتقد انه بدأ مرحلة الأفول، بعد 13 محاولة غير ناجحة في البلاي أوف، منذ حلوله ثالثا في اختيار اللاعبين الجدد «درافت» عام 2007 لمصلحة أتلانتا هوكس.
في تسعة مواسم مع هوكس، خسر نهائي المنطقة الشرقية مرة أمام كليفلاند كافالييرز وعملاقها ليبرون جيمس (2015)، الذي أوقفه مرة جديدة في نفس المرحلة خلال مروره الأول مع بوسطن (2017 و2018).
بعد موسم مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وآخر كئيب مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، اتصل به براد ستفينس مدربه السابق في بوسطن، بعد أن أصبح مديراً عاماً للنادي، كي يلعب دوراً قيادياً مع الفريق الأخضر الداخل في مرحلة تغييرية مع المدرب الجديد إيمي أودوكا.
أشاد به أودوكا الذي يخوض موسمه الأول كمدرب رئيس في الدوري: ما قام به هذا الموسم لا يُصدّق. وصل إلى معسكر التدريب بحال ممتازة. يتواصل كثيراً، يظهر القدوة بتصرفاته. الجميع متعلق به.
يتابع زميله النجم جايلن براون: أنا فخور لمشاركة هذه اللحظة مع مرشد، شقيق، وشاب مثل آل هورفورد.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
فريق بوسطن سيلتيكس
جولدن ستايت ووريورز
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©