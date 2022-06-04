اتحاد جدة يؤجل مصير كونترا

جدة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتفقت مع الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على مواصلة قيادة الفريق في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن، في الجولتين الـ 29 و30 المتبقيتين من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن الطرفين اتفقا على حسم قرار تجديد العقد من عدمه بعد نهاية الموسم الجاري، علماً بأن عقد كونترا مع الاتحاد انتهى رسمياً قبل ثلاثة أيام.

وأكد المحامي التونسي أنيس بن ميم لصحيفة «الرياضية»، أن عقود المدربين تختلف عن عقود اللاعبين، فإذا رغب النادي في تمديد عقد المدرب، فإنه يستطيع فعل ذلك بالاتفاق معه دون توقيع عقد جديد، لكن أغلب المدربين الأجانب يرغبون في ضمان حقهم، وهذا طبيعي، عبر الاتفاق معهم على التمديد لمدة شهر، أو شهرين، أو حتى يوم واحد، أما اللاعب، فيجب أن يوقع على عقد التمديد، لأنه محترف، وكي لا يدخل في مشكلة الاحتجاج من أي ناد آخر.