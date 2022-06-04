الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
5 لاعبين يضعون رونالدو في دور «مساعد» تن هاج
5 لاعبين يضعون رونالدو في دور «مساعد» تن هاج
4 يونيو 2022 14:31

معتز الشامي (دبي)
أثار كريستيانو رونالدو الجدل خلال الأشهر الأخيرة بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد، خصوصاً مع قدوم المدرب إيريك تين هاج المعروف بتركيزه على اللاعبين الشباب، لكن "الدون" قلب كل التوقعات رأساً على عقب وقرر البقاء وليس الرحيل، حيث فتحت تصريحات رونالدو التي أطلقها عبر الموقع الرسمي لناديه، الباب أمام سيناريوهات مستقبلية، تتحدث عن تحول اللاعب في الموسم المقبل مع مانشستر يونايتد لدور أشبه بمساعد تن هاج المدرب الجديد، والذي يتزامن مع وعد رونالدو بمساعدة اللاعبين الشباب الموسم المقبل لإعادة أولد ترافورد إلى أيام المجد.
وأكدت صحيفة "ميرور" أن رونالدو أخبر تن هاج، باستعداده لمساعدة شباب يونايتد على إعادة النادي إلى النجاح، ما يعني التزامه بمساعدة المدرب الجديد والمعروف بثقته في اللاعبين الشباب، حيث يأمل أن يكون نجوم أكاديمية النادي الشهيرة قوة دافعة في هذا الإطار.
وقال رونالدو لموقع النادي: أؤيد منح الفرصة لجيل الشباب لأنهم يمثلون المستقبل علينا منحهم الوقت والفرصة، والسماح لهم بالنمو الطبيعي دون ضغوط ولتحقيق النجاح علينا أن تضحي ونعمل بجد وتفانٍ وإذا طلب اللاعبين الشباب مني النصيحة سأقدمها لهم لأنني أريد مساعدتهم.
وذكرت "ميرور" أن رونالدو سيعمل على إعداد وتأهيل 5 مواهب شابة للمستقبل سيركز عليهم، أيضاً تن هاج الموسم المقبل وهم المهاجم السويدي أنتوني إلانجا الذي حصل على فرصته مؤخراً، والذي وضح تأثير رونالدو عليه، بعدما واساه رونالدو عقب إهداره لركلة جزاء حاسمة ضد ميدلسبروه.
وسيكون اليخاندرو جاناتشو الأرجنتيني الدولي والمولود في إسبانيا، أحد النجوم الصاعدة في صفوف يونايتد بعدما ساهم في 10 أهداف خلال 7 مباريات لعبها مع فريق الشباب، وضمن لهم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما سبق وفاز بجائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب بالموسم الماضي، وكذلك التونسي الدولي حنبعل مبجري، الذي سيكون من الأسماء التي عليها الاستفادة من الدور الجديد لرونالدو خلال حقبة تن هاج، بالإضافة لألفارو فرنانديز الفائز بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، والذي وصل للنادي قادماً من ريال مدريد عام 2020، وهو قادر على شغل عدة مراكز في الملعب، وكذلك تشارلي ماكنيل المتوقع أن يكون أحد المواهب التي رأت "ميرور" أنها سيكون لها حظاً في التدرب والتأهيل إلى جانب رونالدو الموسم المقبل، ويتوقع لماكنيل الذي سجل أكثر من 600 هدف على مستوى الشباب أن يكون له مستقبل كبير مع "الشياطين" في حقبة تنهاج.

ريال مدريد
مانشستر يونايتد
رونالدو
ايريك تن هاج
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©