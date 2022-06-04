5 لاعبين يضعون رونالدو في دور «مساعد» تن هاج

معتز الشامي (دبي)

أثار كريستيانو رونالدو الجدل خلال الأشهر الأخيرة بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد، خصوصاً مع قدوم المدرب إيريك تين هاج المعروف بتركيزه على اللاعبين الشباب، لكن "الدون" قلب كل التوقعات رأساً على عقب وقرر البقاء وليس الرحيل، حيث فتحت تصريحات رونالدو التي أطلقها عبر الموقع الرسمي لناديه، الباب أمام سيناريوهات مستقبلية، تتحدث عن تحول اللاعب في الموسم المقبل مع مانشستر يونايتد لدور أشبه بمساعد تن هاج المدرب الجديد، والذي يتزامن مع وعد رونالدو بمساعدة اللاعبين الشباب الموسم المقبل لإعادة أولد ترافورد إلى أيام المجد.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن رونالدو أخبر تن هاج، باستعداده لمساعدة شباب يونايتد على إعادة النادي إلى النجاح، ما يعني التزامه بمساعدة المدرب الجديد والمعروف بثقته في اللاعبين الشباب، حيث يأمل أن يكون نجوم أكاديمية النادي الشهيرة قوة دافعة في هذا الإطار.

وقال رونالدو لموقع النادي: أؤيد منح الفرصة لجيل الشباب لأنهم يمثلون المستقبل علينا منحهم الوقت والفرصة، والسماح لهم بالنمو الطبيعي دون ضغوط ولتحقيق النجاح علينا أن تضحي ونعمل بجد وتفانٍ وإذا طلب اللاعبين الشباب مني النصيحة سأقدمها لهم لأنني أريد مساعدتهم.

وذكرت "ميرور" أن رونالدو سيعمل على إعداد وتأهيل 5 مواهب شابة للمستقبل سيركز عليهم، أيضاً تن هاج الموسم المقبل وهم المهاجم السويدي أنتوني إلانجا الذي حصل على فرصته مؤخراً، والذي وضح تأثير رونالدو عليه، بعدما واساه رونالدو عقب إهداره لركلة جزاء حاسمة ضد ميدلسبروه.

وسيكون اليخاندرو جاناتشو الأرجنتيني الدولي والمولود في إسبانيا، أحد النجوم الصاعدة في صفوف يونايتد بعدما ساهم في 10 أهداف خلال 7 مباريات لعبها مع فريق الشباب، وضمن لهم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما سبق وفاز بجائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب بالموسم الماضي، وكذلك التونسي الدولي حنبعل مبجري، الذي سيكون من الأسماء التي عليها الاستفادة من الدور الجديد لرونالدو خلال حقبة تن هاج، بالإضافة لألفارو فرنانديز الفائز بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، والذي وصل للنادي قادماً من ريال مدريد عام 2020، وهو قادر على شغل عدة مراكز في الملعب، وكذلك تشارلي ماكنيل المتوقع أن يكون أحد المواهب التي رأت "ميرور" أنها سيكون لها حظاً في التدرب والتأهيل إلى جانب رونالدو الموسم المقبل، ويتوقع لماكنيل الذي سجل أكثر من 600 هدف على مستوى الشباب أن يكون له مستقبل كبير مع "الشياطين" في حقبة تنهاج.