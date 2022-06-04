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نيوزيلندا تجهز «الطرف الثالث» للملحق المونديالي
نيوزيلندا تجهز «الطرف الثالث» للملحق المونديالي
4 يونيو 2022 13:23

علي معالي (دبي)
في الوقت الذي يستعد فيه منتخبنا الوطني، لخوض واحدة من المباريات المصيرية في مشوار التأهل إلى مونديال 2022، يوم الثلاثاء المقبل ضد أستراليا بالعاصمة القطرية الدوحة، فإن منتخب بيرو "الطرف الثالث" في بطاقة التأهل إلى المونديال، حيث يلتقيه الفائز من مواجهة منتخبنا مع أستراليا، في مباراة أخيرة تقام على الأراضي القطرية أيضاً، بعد أيام من مواجهة الأبيض مع الكانجارو.
ويلعب منتخب بيرو غداً مباراة ودية ضد منتخب نيوزيلندا في المعسكر الحالي المقام في إسبانيا، ومن المؤكد أن المنتخب البيروفي يتابع مباراة منتخبنا أمام أستراليا، للوقوف على كل صغيرة وكبيرة قبل اللقاء المرتقب، مع الفائز من مواجهة الأبيض الإماراتي والكانجارو الأسترالي يوم 13 يونيو المقبل بالدوحة.
وكان منتخب بيرو قد أقصى نيوزيلندا في التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، بالتعادل خارج أرضه من دون أهداف والفوز 2-0 في الاستاد الوطني في ليما.

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