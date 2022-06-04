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«زلال» تخطف كأس الوثبة في تولوز
«زلال» تخطف كأس الوثبة في تولوز
4 يونيو 2022 13:16

أبوظبي (الاتحاد)
توجت المهرة «مس زلال» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، والذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا
وأقيم السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، وشاركت فيه 14 من الأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على جوائز مالية قدرها 16 ألف يورو، وتميز بالإثارة والتشويق بعد أن خطفت المهرة «مس زلال» اللقب من الذكور.
وقاد البطلة للفوز الفارس كليمنت ميرلي، بإشراف دي جوليمين، متفوقة بفارق طفيف عن المهر «سكا دو لياجلي بقيادة جيروم كابري، فيما جاءت في المركز الثالث «أم الهضاب» بقيادة ماثياس لورين، وقطعت البطلة المسافة في 2:17:40 دقيقة.
ومن جهة أخرى تتنافس 11 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، الذي يقام بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتبلغ جائزته 5.000 يورو.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

الوثبة ستاليونز
مضمار تولوز
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
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