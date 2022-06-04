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ويمبلدون.. سيرينا غياب وعودة أوساكا
ويمبلدون.. سيرينا غياب وعودة أوساكا
4 يونيو 2022 12:43

لندن (رويترز)

كشف منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، عن قائمة المشاركين في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الليلة الماضية، والتي غاب عنها النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر والشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز، بينما أكدت القائمة مشاركة اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى.
وقالت أوساكا في الشهر الماضي إنها "غير متأكدة 100%" من المشاركة في البطولة، التي تقام على الملاعب العشبية بسبب قرار اتحادي المحترفين والمحترفات بحرمان البطولة من نقاط التصنيف التي تمنحها للاعبين واللاعبات، بسبب حرمان لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي لعبت فيه روسيا البيضاء دوراً.
وكانت أوساكا انسحبت من ويمبلدون العام الماضي "لأسباب شخصية" بعد انسحابها من فرنسا المفتوحة بسبب خلافات حول العلاقة مع وسائل الإعلام.
أما سيرينا الفائزة بلقب الفردي في ويمبلدون سبع مرات، فإنها لم تشارك في أي بطولة منذ انسحابها بسبب إصابة في الدور الأول من ويمبلدون العام الماضي.
وعلى مستوى فردي الرجال كان الروسي دانييل ميدفيديف أبرز العناصر المستبعدة، بسبب قرار منع الرياضيين الروس.
ولم يشارك فيدرر الفائز بلقب ويمبلدون ثماني مرات في أي منافسة منذ خروجه من دور الثمانية في نفس البطولة في العام الماضي.
وخضع فيدرر الذي حصد 20 لقباً كبيراً لعملية جراحية أخرى في الركبة العام الماضي واستبعد مدربه في مارس آذار الماضي إمكانية العودة في ويمبلدون.
ولم يتم بعد الإعلان عن أسماء الحاصلين على بطاقات مشاركة في البطولة التي تقام في ملاعب نادي عموم إنجلترا ما بين 27 يونيو و10 يوليو.

ناومي أوساكا
ويمبلدون
سيرينا وليامز
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