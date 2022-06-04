«مودرن جيمس» يتحفز لتحقيق الثنائية الكلاسيكية في فرنسا

محمد حسن (دبي)

يطمح مهر جودلفين «مودرن جيمس» بإشراف شارلي أبلبي، لمواصلة عروضه القوية، وإضافة لقب بري دو جوكي كلوب «الديربي الفرنسي» إلى خزائن الفريق الأزرق، في السباق الكلاسيكي الذي يقام عصر الغد، بمضمار شانتيه العريق.

ويسعى ابن الفحل «دباوي» لتحقيق الثنائية الكلاسيكية الفرنسية بالجمع بين لقب الديربي، ولقب 2000 جينيز الفرنسي «بول دساي دي بولان»، الذي توج بلقبه الشهر الماضي بمضمار شانتيه.

وتمكنت أربعة خيول فقط من إكمال الثنائية منذ أن تم تخفيض مسافة بري دو جوكي كلوب إلى 10.5 فيرلونج (2100 متر) في 2005، من بينها نجم جودلفين «شمردل»، وابنه «لوب دي فيجا».

وأنهى «مودرن جيمس» سيرته المتطورة في عمر السنتين بفوز مثير في بريدرز كب جوفنيال تيرف للفئة الأولى في ديل مار، حيث أكمل ثلاثية تاريخية لأبناء الفحل «دباوي» في الفوز بهذا اللقب، الذي توج به من قبل كل من «يبير» و«سبيس بلوز».

وتشارك ثلاثة من خيول جودلفين المقيمة في فرنسا في نفس الحفل، حيث تتطلع مهرة الثلاث سنوات «لايف إن موشن» إلى تحقيق فوز آخر، بعد فوزها مؤخراً في سباق كونديشنس في سان كلو بإشراف أندريه فابر، من خلال المنافسة في بري دي ساندرينجهام للفئة الثانية على مسافة الميل.

وهناك «أيل اوف ماي» التي حلت خلف نجمة السرعة «سويسا» في بري سيجي للفئة الثالثة في شانتيه الموسم الماضي، وتعود المهرة التي يدربها هنري أليكس بانتال إلى سباقات الفئات عبر سباق بري دو جغرو شين للفئة الثانية على مسافة 5 فيرلونج.

ويمثل الفريق الأزرق أيضاً «بيفور دون»، والذي يخوض مشاركته الثانية على التوالي على مسافة ستة فيرلونج في شانتيه، بسباق بري مارشاند دور، عقب حلوله بالمركز الخامس بفارق ضئيل في بري تيكسانيتا.