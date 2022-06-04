الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الاستطلاع يحسم مصير ماني
الاستطلاع يحسم مصير ماني
4 يونيو 2022 12:30

ليفربول (رويترز)

قال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، إنه سيستمع إلى آراء مواطنيه، عندما يتخذ قراره الخاص بمستقبله مع ناديه الحالي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تتحدث تكهنات عن إمكانية رحيله عن آنفيلد قبل عام من نهاية عقده الحالي.
وفي وقت سابق قال ماني الذي رشحته بعض التقارير للانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، إنه سيعلن قراره الخاص بمستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي خسرها فريقه 1-صفر أمام ريال مدريد بطل إسبانيا مطلع الأسبوع الماضي في باريس.
وفي حديثه قبل مباراة السنغال المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام بنين اليوم السبت، قال ماني «30 عاماً» للصحفيين إنه قرأ استطلاعاً للرأي على الإنترنت، يظهر أن غالبية مواطنيه يؤيدون انتقاله في الصيف الحالي.
وأضاف ماني: مثل الجميع، أنا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع التعليقات. أليس ما بين 60 و70% من السنغاليين يريدون مني الرحيل عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه. سنرى قريباً. لا تتعجلوا الأشياء لأننا سنرى هذا سوياً. سنعرف ذلك مستقبلاً.
وكان ماني انضم إلى ليفربول قادماً من ساوثامبتون في 2016، وأصبح دعامة أساسية في تشكيلة فريق المدرب يورجن كلوب الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم التالي.
كما ساعد ليفربول أيضاً في الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، عندما أحرز 23 هدفاً في جميع المنافسات.
وفي الشهر الماضي رفض كلوب الحديث عن مستقبل ماني، قائلاً إنه سيحقق النجاح أينما لعب.

ساديو ماني
ليفربول
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©