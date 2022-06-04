كاسبر ونادال.. نهائي يستحق الانتظار

باريس(رويترز)

عدل النرويجي كاسبر رود المصنف الثامن تأخره بمجموعة، إلى انتصار على الكرواتي مارين شيليتش بنتيجة 3-6 و6-4 و6-2 و6-2، ليلاقي الإسباني رفائيل نادال الحاصل على لقب فرنسا المفتوحة للتنس 13 مرة في نهائي رولان جاروس .

وبفوزه على اللاعب الكرواتي في ملعب فيليب شاترييه، سيرتقي رود على الأقل للمركز السادس في أعلى تصنيف له خلال مسيرته، عندما تصدر القائمة الجديدة يوم الاثنين بعد انتهاء البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية.

بينما تأهل نادال للمباراة النهائية، بعدما اضطر منافسه ألكسندر زفيريف للانسحاب من مباراة الجمعة في الدور قبل النهائي، بسبب الإصابة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن زفيريف، المصنف الثالث في البطولة، سقط وتعرض كاحله للالتواء في نهاية المجموعة الثانية وكان يصرخ متألماً، وانطلق نادال ناحيته في محاولة لمساعدته. وتمت مساعدة زفيريف للوقوف على قدميه ولكن تم إخراجه من الملعب على الكرسي المتحرك لتلقي العلاج. وبعد خمس دقائق دخل زفيريف 25 عاماً للملعب على عكازين وأبلغ الحكم أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب. وحرصت الجماهير التي حضرت لمشاهدة اللقاء على تحية زفيريف بعد أن انتهى بشكل محبط أحدث محاولته في الفوز بإحدى ألقاب بطولات الجائزة الكبرى الأربع «جراند سلام».

وقال نادال: إنه أمر صعب للغاية، ومحزن للغاية بالنسبة له. كان يقدم بطولة مذهلة، وأعلم أنه كان يقاتل للفوز بلقب في بطولات الجراند سلام. وأكد: متأكد من أنه سيفوز بأكثر من واحدة وأتمنى له كل التوفيق.

أما رود فقال في مقابلة في الملعب: قدمت مباراة عظيمة. لم أبدأ بشكل رائع لكن بعد أن كسرت إرساله في المجموعة الثانية قدمت بعض افضل اللمحات في التنس.

"مارين لاعب سريع جداً ويسدد ضربات هائلة. حاولت الاعتماد على الهجوم المضاد والقتال على الكرات السريعة. ساعدني هذا كثيراً.

دخل رود «23 عاماً» المباراة منتشياً بتفوقه 2-صفر في المواجهات المباشرة أمام شيليتش المصنف الثالث عالمياً سابقاً وأيضاً بسجل لافت على الملاعب الرملية. وقبل مباراة الجمعة فاز اللاعب النرويجي في 65 مباراة ونال سبعة ألقاب على هذه الأرضية منذ 2020.

وقال رود: نادال آخر لاعب لا يزال في البطولة من الثلاثة الكبار.. لم يسبق لي مواجهته. أعتقد أن المواجهة تأتي في توقيت رائع وكانت تستحق كل هذا الانتظار، حيث سألعب معه في نهائي بطولة كبرى. ستكون لحظة خاصة بالنسبة لي وأتمنى أن تكون له كذلك. خاض نادال الكثير من النهائيات لكنه سيتقابل على الأقل مع أحد خريجي أكاديميته للتنس هذه المرة. ستكون مباراة ممتعة.