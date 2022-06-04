مساعد «مدرب الأبيض» يرشح أستراليا للفوز!

مراد المصري (دبي)

رشح جيري تاماشيرو، أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخبنا الوطني مع الكولومبي خورخي بينتو، منتخب أستراليا للتفوق على «الأبيض» في المواجهة المقبلة بينهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء حديث البيروفي تاماشيرو، ذو الأصول اليابانية، مع وسائل الإعلام في بلاده، وقال: منتخب الإمارات جيد من الناحية الفنية كفريق، ويلعب بشكل صحيح، لكن يعيبه بطيء لعبه لكرة القدم وقلة الديناميكية، ولكن أحياناً بسبب الطبيعة البدنية للاعبين فإنهم لن يقوموا بالضغط والقتال على الكرة دائماً، شخصياً أرشح أستراليا للفوز في المباراة بينهما.

واعتبر تاماشيرو، أن منتخبنا الوطني يمتلك لاعبين جيدين مثل علي مبخوت الذي يعتبر هداف الفريق، كما أشاد بسهيل حارب صاحب الهدف الحاسم أمام كوريا الجنوبية، وقال: اللاعبون كما قلت جيدون من الناحية الفنية، كما أن تواجدهم جميعاً في الدوري المحلي تسهل الأمور على المدرب.

ووصف تاماشيرو، فرصة تواجده في الجهاز الفني مع بينتو خلال قيادته منتخبنا، بالتجربة المهمة في مسيرته، وقال: لقد سنحت لي الفرصة لمواصلة التطور تحت قيادة «البروفيسور» بينتو، انتهزت الفرصة معه وقمت بعملي.