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الرياضي
دي يونج يقاوم «إلحاح يونايتد»!
دي يونج يقاوم «إلحاح يونايتد»!
4 يونيو 2022 10:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يواصل النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني تجاهله لنداءات مواطنه إيريك تين هاج مديره الفني السابق في أياكس أمسترادم، للعب تحت قيادته في مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال دي يونج إنه ليس مهتماً بعرض اليونايتد ويفضل البقاء مع البارسا وإثبات جدارته باللعب للفريق الإسباني.
وأضاف دي يونج في حديث لصحيفة «ألجيمين داجبلاد» إنه يقدر اهتمام مديره الفني السابق بالحصول على خدماته، إلا إنه مرتبط بعقد رسمي مع البارسا ولاينوي بأي حال الرحيل قبل نهاية عقده.
ويقاوم دي يونج بشدة إلحاح اليونايتد ورغبة إدارة البارسا في بيعه للحصول على أموال تسهم في سد العجز الكبير في ميزانية التعاقدات بالنادي الكتالوني، ووعد بأنه سيظل وفياً لـ«البلاوجرانا».
وعندما سئل دي يونج عن الأنباء التي ترددت بقوة بشأن إنتقاله إلى «الشياطين الحمر»، قال: لست مهتماً بتلك الأنباء، ولدي من الثقة في النفس ما يكفي للنجاح في برشلونة، ولست خائفاً من شيء.
وأضاف: تحدثت طويلاً إلى تشافي هيرنانديز المديرالفني للبارسا وكان حديثاً إيجابياً للغاية، ولا أفكر في اليونايتد أو أي ناد آخر، واعتدت أن أكون صريحاً ومتفتح العقل فيما يتعلق بمثل هذه الموضوعات، مؤكداً أنه ليس على استعداد للانتقال إلى أي مكان.
وعلق قائلاً: أقدر كثيراً مديري الفني السابق، ولكني أفضل البقاء هنا، هذا هو النادي الذي حلمت باللعب له منذ نعومة أظافري، وطالما إنني لم أتلق أية أخبار من إدارة النادي، فأفترض إن شيئاً من ذلك لن يحدث.
يذكر أن فرينكي دي يونج المولود في 12مايو 1997 والبالغ «25عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي «فيلم 2 تيلبورج»، ومنه إلى شباب أياكس في 2015 وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2016 وحتى 2019، حيث شارك في 57 مباراة وسجل 5 أهداف، وانتقل بعد ذلك إلى برشلونة في أول يوليو 2019، بموجب عقد قيمته 75 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.
ولعب دي يونج لكل منتخبات الناشئين والشباب الهولندية، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 6 سبتمبر 2016، حيث لعب أول مباراة ضد منتخب بيرو، ومن وقتها أصبح لاعباً أساسياً في منتخب «البرتقالي».

فرينكي دي يونج
برشلونة
مانشستر يونايتد
إيريك تين هاج
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