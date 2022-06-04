«النسور» يجدد عقد دودو

فيصل النقبي (خورفكان)

جدد البرازيلي دودو عقده مع خورفكان للموسم الرابع على التوالي، حيث كان هناك بند في عقده يقضي بالتجديد التلقائي بنهاية شهر مايو في حال أبدت إدارة الشركة تمسكها باللاعب وعدم تقديمها لاي إقرار بعدم رغبتها باللاعب كما ورد في بنود العقد.

وخاض دودو مع «النسور» 3 مواسم ناجحة بكل المقاييس، حيث سجل في الدوري 23 هدفاً بواقع 7 أهداف بالموسم الأول و7 أهداف بالموسم الثاني و9 أهداف بهذا الموسم الثالث، كما سجل هدفاً في كأس المحترفين لتكون أهدافه الاجمالية 24 هدفاً.

ولم يكتف دودو بالتسجيل بوصفه الهداف التاريخي لخورفكان في عهد الاحتراف، بل تألق بصناعة الأهداف كذلك، حيث صنع هدفين بالموسم الأول و4 أهداف بالموسم الثاني و7 أهداف هذا الموسم ليصنع 13 هدفاً للفريق خلال 3 مواسم مع صناعة 3 أهداف كذلك في كأس المحترفين.

وتعتبر الأهداف الـ 36 التي سجلها وصنعها دودو من أصل 105 أهداف سجلها الفريق نسبة جيدة، حيث ساهم في 37.80 ‎%‎ من أهداف الفريق بالمواسم الثلاث وهي نسبة تاريخية للاعب واحد.

ويتمنى دودو «كابتن» خورفكان أن يكون موسمه الرابع مع الفريق أكثر نجاحاً من مواسمه الثلاثة السابقة.