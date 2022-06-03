«لا ريبابليكا» البيروفية: عودة «ميسي» الإماراتي

مراد المصري (دبي)

أفردت صحيفة (لا ريبابليكا) البيروفية، تقريراً موسعاً بعنوان «عودة ميسي الإماراتي»، تحدثت فيه عن عمر عبد الرحمن «عموري» الذي يتواجد في قائمة منتخبنا الوطني بعد فترة غياب طويلة بداعي الإصابة، مع رصد الصحيفة للمنافسين المحتملين للبيرو في ملحق تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ووصفت الصحيفة عموري بـ «ميسي الإماراتي»، بالنظر لمهاراته وقدراته، حيث أبرزت أنه يعتبر «جوهرة» كرة القدم الإماراتية، وكان قريباً من الاحتراف في أوروبا، إلى جانب مزاملته لبعض الوقت لأندريه كاريو نجم منتخب البيرو في صفوف الهلال السعودي.

واعترفت الصحيفة أن تجاوز اللاعب حاجز الـ 30 سنة من عمره، إلى جانب الإصابات التي طاردته في السنوات الأخيرة، ربما لن تجعله لاعباً أساسياً في التصفيات، لكنه بالتأكيد سيكون خياراً مهماً حتى كبديل للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

واعتبرت الصحيفة أن عودته تمثل مفاجأة سارة لـ «الأبيض» بالنظر لغيابه المتكرر منذ عام 2019، بسبب الإصابة، قبل أن يشارك في المباراة الودية الأخيرة لمنتخبنا ضد جامبيا.

وأفردت الصحيفة تقريراً موسعاً يروي مسيرته في كرة القدم، عندما انضم إلى صفوف العين بسن الـ 17 عاماً، إلى جانب تألقه في دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، حيث كان أداؤه لافتاً وقتها، وحقق المركز الثالث مع منتخبنا في نهائيات كأس آسيا 2015.