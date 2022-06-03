مبخوت عن أستراليا: 180 دقيقة على كأس العالم.. الفرصة لا تتكرر كثيراً!

دبي (الاتحاد)

احتفى الموقع الرسمي للفيفا بعلي مبخوت هداف منتخبنا الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، عبر تقرير موسع حمل جانباً من تصريحات حصرية للاعب أدلى بها لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء في تقرير «فيفا»، عندما تتجه أنظار العديد من متابعي كرة القدم العالمية إلى لقاء منتخبي الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء، فإنهم سيشاهدون في قائمة المنتخب الأسترالي مجموعة من الأسماء التي تشارك في كبار الدوريات العالمية من إسبانيا إلى ألمانيا وهولندا وفرنسا، بينما على الجانب الآخر سيرون منتخباً يلعب جميع أفراده في الدوري المحلي، لكن رجلاً واحداً يرتدي القميص الأبيض، قد تخدعك شخصيته المتواضعة الرافضة للظهور، يمكنه القول أنه سجل وحده أهدافاً بقميص منتخب بلاده أكثر من جميع اللاعبين في قائمة الخصم مجتمعين، ليس ذلك فحسب، بل إنه سجل أهدافاً دولية أكثر من أي لاعب كرة قدم حالي باستثناء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتطرق مبخوت لذكرياته عن مواجهة أستراليا في كأس آسيا 2015 قائلاً: كانت المشاركة الأولى لأغلب اللاعبين في قائمة المنتخب في بطولة بهذا الحجم، لكننا كنا متحدين كمجموعة، شاركنا بقيادة المدرب مهدي علي في بطولة العالم للشباب في مصر 2009 وأولمبياد لندن 2012، دخلنا البطولة دون ضغوط وكان هدفنا أن نبرز قدراتنا وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في ذلك، مما منحنا الثقة اللازمة واكتسبنا خبرات أفادتنا كثيرا في مسيرتنا، سواء مع الأندية أو المنتخب.

وأضاف: مواجهة أستراليا في نصف النهائي كانت صعبة في مواجهة منتخب قوي يلعب على أرضه وأمام جمهوره، كما أننا لعبنا 120 دقيقة أمام المنتخب الياباني قبلها بأيام قليلة، بينما لعب المنتخب الأسترالي 90 دقيقة فقط، هذه العوامل الصغيرة تصنع الفارق في مباريات خروج المغلوب، خصوصا في بطولات بهذا الحجم، لذا عندما واجهنا أستراليا على أرضنا في 2019 كان الفوز من نصيبنا.

وتابع: على المستوى الشخصي، أنا سعيد بأدائي في 2015 و2019، الأولى تبقى البطولة التي حصدت فيها جائزة الهداف، والتي قدمت مبخوت للجمهور الآسيوي، لكن في 2019 كان لها طعم مختلف على أرضنا رغم النهاية المحبطة، لكن الوصول إلى نصف النهائي مرتين على التوالي يسجل في تاريخنا كلاعبين.

وعن اللقاء المرتقب قال: أعتقد أن مستوى الفريقين متقارب، بناء على مواجهاتنا في السنين الأخيرة وكذلك أن الفريقين حصدا المركز الثالث في المجموعتين، لذا سيكون علينا التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء.

وأضاف أن تكون على بعد 180 دقيقة من كأس العالم، فهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، الأمر بأيدينا وليس علينا انتظار أي نتائج أخرى، كل ما نحتاجه هو أن نركز على مواجهة أستراليا أولاً باعتبارها مباراة نهائية، وأن نبذل قصارى جهدنا طوال المباراة. أتمنى أن يكون التوفيق بجانبنا لتحقيق الفوز.

وعن مقارنته بعدنان الطلياني أمهر هدافي الكرة الإماراتية قال: لا أحبذ المقارنات، عدنان الطلياني يبقى اسما تاريخياً في كرة القدم الإماراتية بغض النظر عن الأرقام، إذا نجحت في تكرار ما فعله الطلياني وقيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم فسأكون سعيداً، وكذلك الحال إذا سجل لاعب آخر وتأهلنا، جميعنا نهدف إلى رفع اسم الإمارات وعلمها في بطولة بحجم كأس العالم، وهو نفس الأمر الذي كان هدفاً لعدنان وزملائه وقتها.