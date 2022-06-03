جسر جوي ينقل الجماهير لدعم «الأبيض» في «الملحق الآسيوي»

معتز الشامي (دبي)

سادت حالة من الارتياح داخل معسكر منتخبنا الوطني، بعد الاستجابة السريعة لمبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي خصص طائرة لنقل الجماهير إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، لتشجيع ومؤازرة الأبيض في مباراة الملحق الآسيوي أمام منتخب أستراليا، والمؤهل بدوره إلى الملحق العالمي أمام منتخب بيرو 13 الجاري، في خطوة أخيرة في طريق التأهل إلى مونديال 2022.

وتأتي ردة الفعل الإيجابية على تلك المبادرة، نتيجة لإطلاق عدد من الشركات الوطنية مبادرات أخرى لدعم مساندة الجماهير للمنتخب، حيث أعلنت شركة نيرفانا للسياحة عن تخصيص طائرة لنقل الجماهير، فيما أعلنت شركة اتصالات باعتبارها أحد رعاة الكرة الإماراتية، عن إطلاق مسابقة جماهيرية يتم بمقتضاها السماح للمشجعين بالسفر عبر طائرات تم تخصيصها لنقل الجماهير إلى الدوحة وتقدر بطائرتين إلى 3 طائرات على أقصى تقدير، وذلك في إطار جهود دعم ومساندة المنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة، ما يرفع العدد إلى 5 أو 6 طائرات متوقعة، وقابلة للزيادة خلال اليومين المقبلين.

وفي المقابل جاء الإقبال كبيراً على حجز مقعد بالطائرات الأولى التي تم الإعلان عنها، حيث أعلن الاتحاد مساء أمس إغلاق باب التسجيل في الطائرة، التي تم تخصيصها من جانب الشيخ راشد بن حميد، لنقل المشجعين، ولا تزال باقي الشركات الوطنية تستقبل طلبات المشجعين الراغبين في السفر لدعم المنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن توفير 5 آلاف تذكرة للجماهير بالمجان لحضور المباراة، والتي سيدخلها المنتخب الوطني بدوافع الفوز ولا شيء غيره.

وتفاعل عدد من لاعبي المنتخب مع تلك المبادرة، تزامناً مع إطلاق الاتحاد لحملة تحفيز الجماهير عبر مختلف منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث كل من بندر الأحبابي وعبد العزيز هيكل وكايو كانيدو وخالد الظنحاني ومحمد الشامسي وغيرهم، عن ضرورة توافد الجماهير بجمل قصيره تم نشرها في «فيديوهات» تحفيزية بمختلف المنصات الرسمية لاتحاد الكرة، وقال عبدالعزيز هيكل لجماهير المنتخب: «أنتم في المدرج ونحن في الملعب، كلنا نهتف عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا»، بينما قال كايو كانيدو: «حان الوقت لأن نمضي خلف المنتخب من أجل الشعار، والعلم وألوانه، ومن أجل الإمارات، كلنا سنقاتل معاً يداً بيد».

أما بندر الأحبابي فقال: «جمهورنا الغالي، موعدنا في الملعب 7 يونيو، نترياكم»، وأضاف محمد الشامسي: الوصول للمونديال يحتاج لتكاتف الجميع، نترياكم، وأشار خالد الظنحاني إلى جمهور الإمارات الوفي قائلاً: موعدنا في الدوحة يوم الثلاثاء.. حياكم».

وعلى الجانب الآخر، يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب استاد نادي الدحيل، حيث يؤدي الأبيض تدريبه الرئيس مساء بعدما استقر الجهاز الفني على ما يصل إلى 90% من التشكيلة التي ستخوض المواجهة المرتقبة، من واقع الأداء المميز لأغلب عناصر المنتخب، حيث ساهم إشعال روح التنافس بين جميع اللاعبين للدخول في تشكيلة المنتخب، في ارتفاع المردود الفني بشكل عام لأغلب العناصر، فضلاً عن تألق عدد من اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة بالفعل، لاسيما على مستوى الوسط والهجوم.

وتغلف تدريبات المنتخب الوطني حالة من التركيز والجدية بين جميع اللاعبين، خاصة في ظل ارتفاع الروح المعنوية، حيث رفع الجميع شعار معاً نقاتل من أجل حلم لمونديال.