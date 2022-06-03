فتى «كازابلانكا» يعزز دفاعات الوصل

مراد المصري (دبي)

انضم المدافع المغربي سفيان بوفتيني رسمياً إلى صفوف الوصل، كأولى الصفقات الصيفية لـ «الإمبراطور»، وهو اللاعب الذي يتوقع أن يشكل إضافة مهمة لخط دفاع الفريق في الموسم المقبل، بفضل خبراته المتراكمة سواءً مع نادي حسنية أغادير المغربي أو على الصعيد الدولي، وهنا نستعرض 5 حقائق عن «فتى كازابلانكا» المولود بمدينة الدار البيضاء.

مسيرة سفيان بوفتيني نحو النجومية في كرة القدم لم تكن سهلة، وهو الذي وصف في لقاء سابق، أن الرياضة تحتاج إلى «المكافحين» للنجاح فيها، وسبق أن تعرض لإصابة في الظهر خلال تدرجه في مسيرته، لكن والدته ساندته من أجل إكمال طريقه، حتى تمكن من شق طريقه مع رجاء بني ملال، وأصبح لاحقاً من العناصر الأساسية مع فريق حسنية أغادير.

وأثار فتيني الجدل خلال مسيرته في حادثة لا يتذكر الجميع أنه كان السبب وراءها، حيث كان اللاعب الذي سدد الكرة التي انقسمت الآراء حولها بتجاوزها شباك الزمالك المصري في مسابقة كأس الكونفدرالية عام 2019، وفي لقاء مع اللاعب عقب تلك الحادثة، أصر أن هدفه كان شرعياً، لكن غياب تقنية الفيديو «الفار» لم تنصف فريقه الذي ظلم على حد تعبيره.

بوفتيني، كان أحد الأسماء المطروحة بقوة للانضمام إلى فريق الوداد البيضاوي الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل أيام، وتحديداً في عام 2020، حيث تلقى اللاعب عدة عروض وقتها من أبرزها من الباطن السعودي أيضاً، قبل أن يقرر استكمال العام المتبقي من عقده والانضمام بعد ذلك إلى الأهلي القطري ليحط حالياً رحاله مع الوصل.

بوفتيني حصد النجومية مع منتخب المغرب في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عام 2021، وسجل هدفين مهمين في نصف النهائي ونهائي.

كما شارك بوفتيني في صفوف منتخب المغرب في كأس العرب التي أقيمت في قطر العام الماضي، في تشكيلة ضمت وقتها سفيان رحيمي لاعب العين الحالي، وكان أحد اللاعبين الذين سجلوا بنجاح في ركلات الترجيح، قبل أن يخسر منتخب بلاده أمام نظيره الجزائري في ربع النهائي.