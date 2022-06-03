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الرياضي
الضوء الأخضر يعيد كوريا إلى سباق استضافة آسيا 2023
الضوء الأخضر يعيد كوريا إلى سباق استضافة آسيا 2023
4 يونيو 2022 01:55

سول (رويترز)

قال المكتب الرئاسي إن رئيس كوريا الجنوبية، أعطى الضوء الأخضر لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد أسابيع من قرار الصين التخلي عن حق تنظيم البطولة.
وأمر الرئيس يون سوك-يول وزير الرياضة بمحاولة تأمين استضافة الحدث، بعد عشاء عمل جمعه مع لاعبي المنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة في البلاد، قبل المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام البرازيل.
وجاء القرار عقب اقتراح من تشونج مونج - جيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم ولي يونج-بيو، عضو المنتخب الكوري الجنوبي خلال كأس العالم 2002، حيث بلغ الفريق الدور قبل النهائي. وسحبت الصين، في منتصف مايو، عرضها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.
ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الثلاثاء الماضي الدول المهتمة بتقديم عروضها لاستضافة كأس آسيا 2023، وتحديد 30 يونيو موعداً نهائياً لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.
وقال الاتحاد الياباني للعبة الشهر الماضي إنه تم التواصل معه بشكل غير رسمي، للنظر في إمكانية حلوله بديلاً للصين في استضافة البطولة. ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات كأس آسيا منذ استضافتها لها عام 1960 لأول مرة. وفازت كوريا الجنوبية باللقب وقتها.

كوريا الجنوبية
كأس آسيا 2023
نهائيات كأس آسيا 2023
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