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الرياضي
أمنية كيميتش!
أمنية كيميتش!
3 يونيو 2022 20:48

برلين (د ب أ) 

أعرب جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن أمله بأن يبقى سيرج جنابري في الفريق، حيث ارتبط اسم اللاعب بالعودة لفريق أرسنال الإنجليزي.
وأنهى جنابري الموسم الماضي مسجلاً 14 هدفاً، ليصبح ثاني أكثر لاعبي بايرن تسجيلاً للأهداف خلف روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 35 هدفاً، كما صنع جنابري 48 فرصة تهديفية، ليصبح رابع أكثر اللاعبين صناعة للفرص خلف توماس مولر (84) وكيميتش (80) ، وليروي ساني (50).
هذه الأرقام أدت لوجود اهتمام من ميكيل أرتيا، مدرب أرسنال، الذي سمح لجنابري بالرحيل إلى فيردر بريمن في 2006، قبل أن ينضم لبايرن في العام التالي.
ولكن كيميتش يأمل أن يبقى زميله بالفريق على الأقل لموسم آخر.
وقال كيميتش للصحفيين اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب الألماني مع نظيره الإيطالي في دوري أمم أوروبا: إنه موضوع صعب بالنسبة لي. سيرج صديقي المقرب ولذلك أتمنى بقاءه.
وأضاف: نفهم بعضنا البعض داخل وخارج الملعب. ولكن في النهاية، من المهم إن يتخذ القرارات الصحيحة.

سيرج جنابري
بايرن ميونيخ
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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