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الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يخسر ضربة البداية أمام اليابان
«الأبيض الأولمبي» يخسر ضربة البداية أمام اليابان
3 يونيو 2022 19:43

معتصم عبدالله (دبي)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره الياباني 1-2 على استاد باختاكور بالعاصمة الأوزبكية طقشند، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.
سجل لمنتخب اليابان يويتو سوزوكي في الدقيقة 61، وماو هوسويا في الدقيقة 76، فيما سجل «البديل» ياسر البلوشي هدف «الأبيض» الوحيد في الدقيقة 63، بعدما أهدر المدافع عبدالله إدريس ركلة جزاء في الدقيقة 73.
ويلتقي منتخبنا في الجولة الثانية في طاجيكستان الاثنين المقبل، فيما يلعب منتخب اليابان أمام السعودية، ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو.
وغابت الفرص الحقيقية على المرميين خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح اليابان في افتتاح التسجيل في الدقيقة 61 بعدما أرسل تاكاشي اوتشينو كرة داخل منطقة الجزاء لتجد المهاجم يويتو سوزوكي الذي استقبلها بمهارة وسددها زاحفة في الشباك.
وعاد «الأبيض الأولمبي» إلى المباراة سريعاً بالبديل ياسر البلوشي الذي وضعته تمريرة زميله سعيد سليمان في وضعية مناسبة للتسجيل وهو ما تحقق حينما استقرت كرته في المرمى هدف التعادل (63).
واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمنتخبنا لكن حارس اليابان زيون سوزوكي تصدى لتسديدة عبدالله إدريس بنجاح (73)، لتستمر الإثارة حينما سجل ماو هوسويا الهدف الثاني لليابان برأسية مميزة سكنت الشباك الإماراتية (76).

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