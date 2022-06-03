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الرياضي
طارق بن فيصل يفتتح نادي «بادل إيه إي» بالشارقة
طارق بن فيصل يفتتح نادي «بادل إيه إي» بالشارقة
3 يونيو 2022 19:39


الشارقة (وام)
افتتح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي النادي الرياضي «بادل أيه إي» في الشارقة الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى دولة الإمارات ويضم 13 ملعباً داخلياً و3 ملاعب خارجية بالإضافة إلى غرف علاجية للاعبين كما يوفر النادي جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها اللاعبون والجمهور ضمن مواصفات عالمية.
ويتسع النادي لأكثر من 400 شخص لمشاهدة المباريات المختلفة وبذلك يصبح عدد الملاعب الكلية للنادي والموزعة على إمارة الشارقة ودبي وأبوظبي 32 ملعباً كما يشرف على النادي نخبة من المدربين المؤهلين وذوي خبرات مميزة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النادي لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات اللاعبين والجمهور. وتجول الشيخ طارق بن فيصل القاسمي في أرجاء النادي الجديد واطلع على مرافق وقاعات النادي وقام بتقديم الجوائز للفائزين في البطولة النهائية التي تمت بمناسبة الافتتاح الرسمي للنادي. 

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد أن البادل لعبة مميزة ورياضة جميلة وقد أبرزت نجوماً عدة منذ وجودها هنا ونحن نبذل جهودنا من أجل أن نصل من خلالها إلى العالمية.
من جانبه قال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: سعداء بتواجدنا في هذا الحدث المتعلق بافتتاح نادي البادل تنس في الشارقة وهذا المبنى الذي يشكل قيمة مضافة لهذه الرياضة المتنامية والدولة..مشيراً إلى أن النادي يتوفر به كل ما يحتاجه اللاعب والجمهور ما يشكل دافعاً كبيراً لمحبي اللعبة للاستمتاع بها فهي رياضة تنافسية وترفيهية في نفس الوقت.

البادل تنس
اتحاد البادل تنس
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