كورونا تحرم «الأسود الثلاثة» من فودين

برلين (د ب أ)

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فيل فودين سيغيب عن صفوف الفريق في مباراتيه أمام منتخبي المجر وألمانيا بدوري أمم أوروبا، وذلك بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة» نظيره المجري على ملعب "بوشكاش أرينا" غداً السبت، في أولى مباريات المنتخبين بدوري الأمم، ثم يلتقي المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ.

وتأكد غياب فودين عن المباراتين بسبب إصابته بعدوى كورونا، وقد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي.

وقدم فودين موسماً ناجحاً، حيث توج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة خلال آخر ستة مواسم، وقد سجل فودين 14 هدفاً وصنع 11 هدفاً للفريق.

وكان فودين واحداً من ثلاثة لاعبين فقط في مانشستر سيتي، ساهم كل منهم بتسجيل أكثر من عشرة أهداف وصناعة أكثر من عشرة أهداف أخرى، في كل المسابقات خلال الموسم الماضي.

فقد سجل كيفن دي بروين 19 هدفاً وصنع 14 هدفاً، كما سجل جابرييل خيسوس 13 هدفاً وصنع 11 هدفاً.

ويأمل ساوثجيت في عودة فودين «22 عاماً» إلى المنتخب في الوقت المناسب لخوض المباراة أمام المنتخب الإيطالي، وكذلك مباراة الإياب أمام المنتخب المجري، وستقام المباراتين على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون.

وقال ساوثجيت في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة: جاءت نتائج فحص فيل فودين للأسف إيجابية وأثبتت إصابته بعدوى كوفيد19-، واضطر للرحيل.

وأضاف: نتمنى أن يتمكن من الانضمام إلينا بعد عودتنا من ألمانيا... هذا سيعتمد بشكل كبير على الأعراض وحالة التنفس عندما يعود إلى التدريبات.

وتابع: تأثير العدوى بالطبع يختلف من شخص لآخر. وأعتقد أن كل فريق في العالم اعتاد على التعامل مع مواقف من هذا النوع.

من ناحية أخرى، يعمل ساوثجيت على تقييم حالة لياقة رحيم سترلينج، بعد أن عانى اللاعب من وعكة صحية، لكنه سيفتقد بالتأكيد جهود المدافعين الشابين فيكايو توموري ومارك جيهي في المباراة أمام المجر، ويأمل في عودتهما خلال يونيو الجاري.

وقال ساوثجيت: فيكايو ومارك جيهي جاءا مصابين لكن حالتهما تتحسن بشكل جيد. لن يشاركا في مباراة الغد، لكن هناك فرصة في مشاركتهما أمام ألمانيا.