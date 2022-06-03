«بعثة الصالات» تصل الكويت للمشاركة في بطولة غرب آسيا

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات صباح اليوم إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات، المقرر إقامتها للفترة من 4 إلى 13 يونيو الحالي، بمشاركة 8 منتخبات.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني التي يرأسها عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات 14 لاعباً، وهم: راشد عبيد محمد، عبدالله راشد الفلاسي، عبدالله جمعة المهيري، خالد محمد المهيري، حسن علي الحنطوبي، عبدالله محمد الحوسني، عمر علي النقبي، خالد عبدالله الحمادي، حمد حسن البلوشي، عبدالله عبدالمجيد البلوشي، طاهر حسن طارش، أحمد حسين بن حماد، محمد عبيد محمد، عمر عبدالستار الفهيم.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة يوم بعد غد بمواجهة منتخب عُمان، ويلتقي منتخب لبنان يوم 7 يونيو، فيما تجمعه المباراة الثالثة مع منتخب البحرين 9 يونيو، وتُقام مباريات البطولة على ملعب صالة نادي النصر الكويتي.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت (المستضيف) وفلسطين والسعودية والعراق، فيما جاء بالمجموعة الثانية منتخبات الإمارات وعمان ولبنان والبحرين.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي للبطولة يوم 11 يونيو، حيثُ يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم 13 يونيو.