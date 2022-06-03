11 ميدالية لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

تختتم بعد ظهر الغد فعاليات بطولة العالم للمواي تاي «أبوظبي 2022» التي استضافها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج منذ 27 مايو الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 700 لاعب من 100 دولة، تقدمهم أبطال الإمارات، بجانب 13 دولة عربية ممثله في منتخبات المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، مصر، المغرب، المملكة الأردنية، سوريا، فلسطين، العراق، لبنان، ليبيا، السودان، والجزائر، بعد اعتذار منتخبات الكويت، موريتانيا، تونس، واليمن.

ويتأهل حمله الميداليات الذهبية مباشرة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، بينما يحصل اللاعبون المشاركون في مباريات النهائي على نقاط تتيح لهم التأهل في سباق التصنيف المؤهل لتلك الدورة.

واقيمت اليوم نهائيات منافسات فئة الشباب تحت 23 سنة التي شهدت مشاركة 8 لاعبين من منتخب الإمارات، فيما تبرز ضمن الجولة الختامية اليوم لقاء لاعب منتخبنا إلياس حبيب علي في فئة الكبار مع بطل مولدوفا أرتيوم ليفاداري على ذهبية وزن تحت 81 كجم، ضمن 25 مباراة لمختلف الاوزان والجنسيات لفئة الرجال.

وحقق منتخبنا إنجازا جديدا لرياضة الإمارات بالفوز بـ 11 ميدالية ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية وأربعة فضية و3 برونزيات في الدور نصف النهائي أمس الأول على مستوى الشباب تحت 23 سنة ليصعد لاعبو منتخبنا إلى صدارة الترتيب العام لفئة الشباب، فيما جاء منتخب ماليزيا في المركز الثاني برصيد 4 ذهبيات، وفضية وتايلاند الثالث برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات، ثم مصر الرابع برصيد 3 ذهبيات وبرونزيتين.

واسفرت تحديات أمس عن فوز محمد سعيد مرضي بأول ميدالية ذهبية لرياضة الإمارات في بطولة العالم للمواي تاي عقب تفوقه على التايلندي فارادان في وزن 67 ليضيف إنجازًا جديدًا ويتأهل لدورة الألعاب العالمية التي ستقام في ولاية برمنجهام الاميركية يوليو المقبل، ونجحت اللاعبة المتألقة مريم شالغومي من إضافة الميدالية الذهبية الثانية بفوزها على اللاعبة البحرينية رايان غيماريش، واستحق الذهبية الثالثة بكل جدارة لاعبنا عماد يوسف اتروس بفوزه على البرتغالي لويس سانتوس الذي نال الفضية، وأضاف الميدالية الذهبية الرابعة لرصيد منتخبنا محمد التويزي بفوزه على الأردني أحمد العواس الذي نال الميدالية الفضية، وكانت آخر ذهبية لصالح الجزائري معمري شريف في وزن تحت 91 بفوزه على الاوزبكي الفضي توليبف.

وضمن مباريات الجولة فاز لاعبنا إبراهيم بلال بالميدالية الفضية بخسارته أمام الكندي ريلي فودن، وأضاف الفضية الثانية لرصيد منتخبنا لاعبنا الشاب احمد الظاهري بخسارته من الماليزي محمد حريري، وكانت الفضية الثالثة من نصيب زينب بوحمدة بخسارتها امام الإيرانية فاطمة حسينيكا، واختتمت ميداليات فئة الشباب لاعبتنا الصاعدة سلامة الجنيبي التي نالت الفضية بخسارتها ضمن فئة تحت 23 سنة امام االمصرية نبيلة علاء الدين التي استحقت الذهبية.

ومن النتائج البطولة فوز الفلسطيني أحمد هلال بذهبية وزن تحت 81 لفئة الشباب وفوز المصرية مي خالد بذهبية وزن تحت 71 لفئة الشباب.

اختتام دورة المدربين المتقدمة



اختتمت اليوم دورة مدربي المواي تاي المتقدمة للمجموعة الثانية، والتي أقيمت على هامش بطولة العالم وحاضر فيها عدد من خبراء اللعبة حول رياضة المواي تاي التي تنشد ثقافة السلام بعيدا عن العرق والجنسية والمعايير الاجتماعية.

نظم الدورة الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية القادمة، بعد الاعتراف بمشاركة اتحاد اللعبة في الدورة القادمة، لما تمثله العاب الفنون القتالية من أهمية بهدف الارتقاء بالتدريب ومستجدات اللعبة بما يواكب الطفرة التي تعيشها اللعبة.

وشملت المحاضرات النظرية حديث عن هيكل الرياضة بشكل عام، وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي، والتغذية، والأخلاق التنافسية، والوقاية من الإصابات، والحماية، والتعليم ضد المنشطات، وشرح تقنيات اللعبة واستخدام الأسلوب القتالي الحديث وفقا لقانون اللعبة.