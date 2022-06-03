شفيونتيك وجوف.. الهيمنة والتاريخ في رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

انتصار واحد فقط يفصل «ماكينة الفوز» البولندية إيجا شفيونتيك والأميركية الصاعدة كوكو جوف الساعية إلى دخول التاريخ، عن لقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى للتنس، خلال مواجهتهما في المباراة النهائية السبت.

بلغت شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً لدى السيدات، النهائي الثاني لها في رولان جاروس إثر فوزها السهل على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة العشرين 6-2 و6-1.

ورفعت البولندية البالغة 21 عاماً، والمتوجة في رولان جاروس عام 2020، سلسلتها الجميلة إلى 34 مباراة من دون خسارة، بفوزها السهل على ملعب فيليب شاترييه في ساعة و4 دقائق.

وتسعى شفيونتيك إلى معادلة سلسلة الأميركية فينوس وليامز، الأطول في الألفية الثالثة «35 فوزاً متتالياً»، بحال تغلبها في النهائي على جوف.

قالت بعد فوزها الخميس: أنا ممتنة كثيراً. من السهل أن تلعب مع هذا الدعم الجماهيري الكبير. من المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه هذا الأسبوع.

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربع في بطولات الألف دبليو تي أيه.

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.

بعد دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما، باتت البولندية على بعد انتصار واحد فقط من التتويج السادس على التوالي، وتبدو حظوظها وفيرة إذ أن خسارتها الأخيرة تعود إلى أكثر من مئة يوم، وتحديداً في 16 فبراير.

تقول شفيونتيك: أشعر أن أدائي بات أكثر قوة، وأنني ألعب بشكل أفضل مع كل مباراة.

لكن منافستها لن تكون لقمة سائغة. ذلك لأن جوف كشفت عن نفسها قبل ثلاث سنوات حين كانت في الخامسة عشر من عمرها وفازت على فينوس وليامز في الدور الأول من بطولة ويمبلدون في العام 2019 ووصلت حينها إلى دور الـ16.

خطفت جوف البالغة 18 عاماً الأضواء مرة أخرى في يناير 2020، بإقصاء حاملة اللقب حينها اليابانية ناعومي أوساكا، في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة.

عبرت جوف إلى المباراة النهائية الخميس على حساب الإيطالية مارتينا تريفيزان «59 عالمياً»، بعد مباراة استمرت ساعة و28 دقيقة، لتصبح الأميركية أصغر لاعبة تبلغ المباراة النهائية على الملاعب الترابية منذ البلجيكية كيم كلايسترز في 2001، والأصغر في نهائي بطولة كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2004.

وكان مشوار جوف توقف عند الدور ربع النهائي العام الماضي في باريس أمام حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، قبل أن تنجح أخيراً في مسعاها من دون أن تخسر أي مجموعة حتى الآن هذا العام في العاصمة الفرنسية.

قالت بعد المباراة: أعتقد أنني أشعر بصدمة قليلاً في الوقت الحالي. لم أكن أعرف كيف أتصرف بعد المباراة. لقد ضاعت مني الكلمات.

لذلك، تعرف شفيونتيك منافستها جيداً، وقالت عنها: كانت تحت ضغط دائم على أنها الأصغر دائماً، والشخص الذي من المفترض أن يكون المستقبل له. لا بد أن ذلك كان صعباً. أتخيل أنها استنفدت الكثير من الطاقة.

وتضيف: لديها الثبات في أدائها وفي نتائجها. إنها تتحسن عاماً بعد عام. عندما أراها، أميل إلى أن أنسى أنها تبلغ من العمر 18 عاماً.