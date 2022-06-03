200 طبق تنتظر الرماة في اختبارات «التقييم» بند الشبا



دبي (الاتحاد)

يختتم اتحاد الرماية يومي السبت والأحد اختبارات تقييم رماة المنتخب الوطني الأول الذين من المنتظر أن يمثلوا الدولة في البطولات المقبلة وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية، وأقرها مجلس الإدارة، وهي تحقيق الرامي لرقم 372 طبقا من أصل 400 لكي يصبح مؤهلاً للمشاركة باسم الدولة في البطولات الرسمية الخارجية.

ويبدأ التقيم في نادي ند الشبا للرماية برماية 200 طبق، وهو التقييم الثاني والأخير من الـ 400 طبق، حيث من المقرر أن يرمي كل رام السبت 100 طبق، ثم يستكمل المنافسة الأحد بـ 100 طبق أخرى.

وكما هو معروف فإن رماتنا كانوا قد خاضوا التقييم الأول برماية 200 طبق، أي 8 جولات كل منها 25 طبقا على يومين، بمعدل أربع جولات كل يوم، وكانت نتائج التقييم الأول قد أسفرت عن انفراد وليد أحمد العرياني بالصدارة برصيد 195 طبقاً من أصل 200 طبق، تلاه في المركز الثاني يحيى سهيل المهيري 194 طبقا، ثم حمد أحمد بن مجرن في المركز الثالث 192 طبقا، ثم عبد الله محمد بوهليبه في المركز الرابع برصيد 191 طبقا، وتبعهم في المركز الخامس ظاهر العرياني برصيد 190 طبقا، ثم مشعل البناي في المركز السادس برصيد 182 طبقا، وتساوى في المركز السابع والأخير كل من سيف الشامسي وأحمد يحيى الحمادي برصيد 179 طبقاً.

من جانبه أكد ربيع العوضي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية أن الاتحاد بهذا التقييم يكون قد رسم خريطة طريق للرماة المؤهلين للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة ليسعى كل رام متأهل للحفاظ على معدلات رمايته، كما يحاول الرماة الآخرون تحسين أوضاعهم في الأشهر المتبقية قبل اختبارات اختيار رماة العام المقبل، والتي من المقرر أن تقام في الثلث الأخير من العام الحالي، والذين سيشكلون قائمة منتخبنا عام 2023 وهو عام التأهل الأولمبي لباريس 2024.