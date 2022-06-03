«المانشافت» يعسكر في دبي ويفاوض «الأبيض»

مراد المصري (دبي)

اختار الاتحاد الألماني لكرة القدم، دبي، وجهة لمعسكره الذي يسبق مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مع دخوله في مفاوضات لخوض مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني قبل الحدث العالمي.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن الاتحاد الألماني يقوم بترتيب أموره من أجل الوصول إلى دبي يوم 14 نوفمبر، وإقامة معسكر تدريبي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى قطر ليلة 17 نوفمبر، وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب: هذه المرة لدينا أسبوع فقط للاستعداد، يتطلب منك "الفيفا" أن تكون في قطر قبل خمسة أيام من انطلاق البطولة.

وكشف بيرهوف عن مساعي لإقامة مباراة ودية في دبي دون تحديد المنافس بشكل نهائي، حيث يتصدر "الأبيض" قائمة الترشيحات، وقال: لا زلنا نعمل على ذلك ونريد بالتأكيد إجراء مباراة ودية.

وبحسب المصادر الإعلامية الألمانية فإن المفاوضات جارية لإقامة مباراة ودية مع منتخبنا الوطني، على اعتبارها أفضل بروفة لهم للقاء منتخب آسيوي قبل مواجهة اليابان، في انطلاق مشوار "المانشافت" في البطولة يوم 23 نوفمبر المقبل.