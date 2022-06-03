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مدرب أستراليا: العقلية الإيجابية وسيلة «الكانجارو» لإنجاز المهمة
مدرب أستراليا: العقلية الإيجابية وسيلة «الكانجارو» لإنجاز المهمة
3 يونيو 2022 14:32

مراد المصري (دبي)
ظهر جراهام أرنولد مدرب منتخب أسترالياً، واثقاً في تصريحاته عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخبنا الوطني في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 ، معتبراً أن "الكانجارو" سينجز المهمة.
ووصف أرنولد، هذه التصفيات بأنها مختلفة تماماً عن مواجهات الملحق السابقة، كونها تقام من مباراتين متتاليتين سيكون الخطأ فيهما ممنوع للتأهل وليس على غرار نظام مباراتي الذهاب والإياب، وقال: اللاعبون يعرفون أننا نلعب لغاية واحدة، لا يمكن القول حسنًا، إذا فشلنا في هذه المباراة، فلا يزال لدينا فرصة إذا فزنا بالمباراة التالية، فنحن بحاجة إلى الفوز بالمباراتين - الأمر بهذه البساطة، إذا لم نفعل ذلك، فلن نكون في كأس العالم .
وتابع: التحدي مختلف في هذا الصدد. عادة في المباريات الفاصلة اعتدنا اللعب على أرضنا وخارجها، في حين أن الأمر يتعلق الآن بمباريات لمرة واحدة، لكن يبدو أن اللاعبين يتمتعون بعقلية جيدة وإيجابية وأعتقد أننا سننجز المهمة.
وفي وصفه لمواجهة "الأبيض"، قال: لقد أدت الإمارات بشكل جيد حقًا للتأهل، حيث توجب عليهم الفوز على كوريا الجنوبية في آخر مباراة، وحققوا ذلك تحت قيادة مدربهم الجديد.
وتابع: لكننا نتوقع مباراة نموذجية منهم "الإمارات" إلى حد ما في الهجمات المرتدة، ونعتقد أنهم سيتطلعون للانتظار ومحاولة ضربنا بها، سنكون مستعدين لذلك وأي سيناريو آخر سيقومون به.
وختم: أنا أؤمن باللاعبين، أعلم أنه ليس لدينا أي لاعب يلعب دور البطولة في أكبر الدوريات في العالم، ولكن هناك موهبة داخل المنتخب.

جراهام أرنولد
أستراليا
تصفيات كأس العالم
الإمارات
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