«ثلاثي جودلفين» يستهدف الديربي الإنجليزي بمضمار أبسوم

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار أبسوم العريق، حيث ينطلق سباق ديربي أبسوم «الديربي الإنجليزي الكلاسيكي» المخصص للخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل للفئة الأولى، وقيمة جائزته المالية 1,6 مليون جنيه إسترليني.

ويكتسب الديربي الإنجليزي هذا العام أهمية كبرى، حيث يتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة اليزابيث الثانية على العرش، وعرفت الملكة بحرصها مع أفراد الأسرة المالكة على متابعة سباقات الخيل.

ويدفع فريق جودلفين بقوة ثلاثية بإشراف شارلي أبلبي تتألف من المهر المتطور بسرعة «نيشنس برايد» بقيادة وليام بيوك، ووصيف لينجفيلد ديربي تريال «ووك أوف ستارس» بقيادة جيمس دويل، والفائز في أبسوم تريال «نهاني» بقيادة آدم كيربي.

ويسعى الفريق الأزرق لمواصلة تصدره للساحة في أعقاب هيمنته التاريخية، بعد بفوزه هذا العام في ثلاث نسخ من سباقات 2000 جينيز الأوروبية «بريطانيا، فرنسا وإيرلندا»، بثلاثة خيول مختلفة هي «كوريباس»، و«مودرن جيمس»، و«نيتيف تريل».

ويتصدر ثلاثي جودلفين في تحدي الديربي «نيشنس برايد» الفائز بديربي جميرا في ميدان في فبراير، وفي أول مشاركة له في بريطانيا، حقق وبشكل مبهر الفوز بسباق نيوماركت ستيكس ليستد على مسافة الميل وربع الميل بفارق سبعة أطوال، ليرفع بالتالي رصيده إلى أربعة انتصارات ومركز ثان من مجموع خمس مشاركات.

ويدفع أبلبي أيضاً بالجواد «نهاني» الفائز في آخر مشاركة له بسباق بلو ريباند ترايل، هو ابن «فرانكل» وسجل الفوز على مسافة الميل، كما أنه سبق له الفوز أيضاً في هذا المضمار، ويتمتع بذهنية جيدة وتركيز عالٍ.

ثالث خيول الفريق الأزرق هو «ووك أوف ستارس» صاحب المركز الثاني في لينجفيلد داربي ترايل، ووصفه المدرب أبلبي بأنه بات أكثر نضجاً ذهنياً منذ مشاركته الأخيرة، وظل يقدم مستويات جيدة في تدريباته بمضمار ابسوم.

ومن الخيول الإماراتية المنافسة على لقب الديربي «هو يا مال» لأحمد الشيخ، بإشراف أندرو بالدينج وقيادة ديفيد روبرت، والجواد «ديزرت كروان» لسعيد سهيل، بإشراف سير مايكل ستاوت وقيادة ريتشارد كينجسكوت، و«ويست ويند بلوس» لعبد الله المنصوري، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وقيادة جاك ميتشل.