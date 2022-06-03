بيتيس يدعم مصابي التوحد بمعدات خاصة

مراد المصري (دبي)

أطلق نادي ريال بيتيس الإسباني مبادرة بتوفير معدات خاصة للمشجعين الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، من شأنها أن تساعد الأهالي على اصطحاب الأطفال تحديداً، لحضور المباريات في استاد بينيتو فيامارين ليكون ملعباً للجميع.

وبادر ريال بيتيس بتوفير مجموعة من المعدات بشكل مجاني للمشجعين الذين يعانون من "التوحد" تتضمن سماعات إلغاء الضوء، ألعاب تخفيف التوتر، شارة تعريف، وخريطة خاصة للملعب، وهذه المجموعات مجانية تماماً وستكون متاحة للاستخدام بداية من الموسم المقبل، بهدف التسهيل على المشجعين لاصطحاب أبنائهم ممن يعانون من التوحد إلى المدرجات.

وتم اختبار هذه الأدوات في مباراة ريال بيتيس وغرناطة الأخيرة للفريق الأندلسي على ملعبه هذا الموسم، تمهيداً لاعتمادها بشكل كامل في الموسم المقبل، حيث ساهم ذلك في تسجيل 25 مشجعاً من فئة التوحد، وسط توقعات بزيادة الأرقام بعد هذه المبادرة.

وهناك أيضاً العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها ريال بيتيس في أيام المباريات من خلال إدارة الإعاقة بالنادي، ومنها مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة، بإطلاق خدمة استعارة الكراسي المتحركة مجاناً، وزيادة عدد المصاعد في الاستاد وتوفير متطوعين لخدمتهم أو المشجعين كبار السن.

هذه المبادرات زادت عدد الجماهير من ذوي التحديات الوظيفية من حملة التذاكر الموسمية من 800 في عام 2016 إلى 1285 في عام 2022، مع زيادة متواصلة في الأرقام

بيلار كاستيلو، رئيس قسم الإعاقة بالنادي قال: نريد أن يتمكن جميع مشجعينا، دون استثناء، من الاستمتاع بزيارة ملعبنا، ونعتقد أن هذه كانت خطوات حاسمة نحو ضم هذه المجموعة من الأدوات، كان من دواعي سرورنا أن نرى الحماس والفرح اللذين تلقى بها بعض الأطفال وأولياء الأمور هذه الأدوات.

وأضاف: التوحد هو إعاقة تركت الكثير من المشجعين في المنزل، خوفاً من الإجهاد بسبب الأجواء والتوتر في مثل هذه الأحداث المزدحمة، وهو ما دفع بيتيس للتوصل لهذه المبادرة المجتمعية.

وواصل: كل نجاح ريال بيتيس في هذا المجال هو أمر يفخر به النادي، مثله مثل أي إنجازات على أرض الملعب، واختتم كاستيلو: سيعمل ريال بيتيس دائماً لمحاولة تقديم الخدمات التي يستحقها الجمهور، بهدف رد الجميل للمجتمع الذي يحصل النادي على الجماهير منه. هذا هو السبب في أن النادي لا يريد فقط الاعتراف بإنجازاته الرياضية، لأننا نريد أيضاً أن نكون موضع تقدير للتأثير الذي يمكننا إحداثه في المجتمع، ونعتقد أنه يتم الاعتراف بنا بشكل متزايد لهذا الالتزام الاجتماعي.