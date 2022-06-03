فرهاد مجيدي مدرباً للنمور

فيصل النقبي (كلباء)



يتولى المدرب الإيراني فرهاد مجيدي 45 عاماً مهمة تدريب النمور خلال الموسم القادم، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحلها الأخيرة بين شركة كلباء لكرة القدم والمدرب

ووصل فرهاد إلى الدولة، ومن المنتظر أن يجتمع مساء الغد مع مسؤولي النادي لتوقيع العقد بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وسبق لفرهاد مجيدي أن لعب بدوري الإمارات مع أندية العين والوصل والنصر ودرب فريق الاستقلال الإيراني، وأحرز معهم لقب الدوري، وتم اختياره بسبب معرفته بكرة الإمارات وطموحاته التدريبية الكبيرة.

وأوضح مصدر باللجنة الفنية للشركة أن اختيار مجيدي جاء بسبب امتلاك المدرب قدرات كبيرة، خاصة مع خبرته الكبيرة كلاعب كرة قدم، بالإضافة لامتلاكه الأدوات الفنية التي تمكّنه من التطلع للعمل بحماس من أجل تحقيق طموحات النادي خلال الموسم القادم، وعلمت «الاتحاد» بأن عقد المدرب موسم قابل للتجديد.