زوارق أبوظبي تغازل الزمن الأفضل على «ضفاف ماكون»

ماكون (الاتحاد)

تنطلق غداً على ضفاف نهر ماكون، فعاليات سباق أفضل زمن عبر منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تشهد مشاركة 17 زورقاً يتقدمها زوارق الإمارات بمشاركة فريق أبوظبي بزورقي ثاني القمزي وشون تورنتي، وزوارق فريق الشارقة بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز.

وتسعى كافة الزوارق المشاركة إلى تسجيل التوقيت الأفضل والأسرع خلال سباق الزمن، تمهيداً للوصول إلى مركز متقدم عبر انطلاقة السباق الرئيسي للجولة بعد غد، وهو السباق الذي يتوقع أن يسفر عن سرعات عالية في هذه المرحلة من قبل كافة المشاركين، لا سيما وأنه أول الاختبارات الرسمية في موسم 2022 في منافسات الفورمولا1، ومرحلة بداية جمع النقاط للموسم الجديد.

ويبرز بجانب كوادر أبوظبي ثاني القمزي وشون تورنتي، الفنلندي سامي سيليو ممثل فريق الشارقة حاضر وبقوة عبر المنافسة، وأيضاً حامل لقب البطولة للموسم الماضي السويدي جوناس آندرسون، وكذلك المتسابق الفرنسي فيليب شيب أحد قدامى المحاربين في هذه البطولة، والإيطالي أليكس كاريلا وسلسلة من الأسماء المشاركة من خلال هذه الجولة.

وتبدأ تصفيات الزمن غداً مع اجتماع المتسابقين التنويري في الثامنة والنصف صباحاً، يليه التجارب الحرة المتنوعة، يليها الحدث الأبرز والأكثر أهمية والمتمثل بسباق أفضل زمن في الثالثة ظهراً بتوقيت فرنسا ويستمر لساعة كاملة وعبر مراحل مختلفة وثلاثة تصفيات، تكشف هوية صاحب الزمن الأفضل في النهاية وأصحاب المراكز الستة الأولى في السرعة.

والجدير بالذكر أن لقب السرعة يأتي كي يكون اللقب الثاني في البطولة بعد لقب السائقين واللقب العام، وتمنح النقاط في كل جولة في المنافسة على لقب السرعة للزوارق الستة الأولى فقط، وبالتالي سيكون مسار سباق ماكون اليوم مثيراً مع السرعات القوية والعالية وهدير الزوارق الذي سيرسم صراع التحدي على ملك السرعة اليوم.

من ناحيته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن صعوبة المهمة التي تنتظر زوارق الفريق عبر تحدي أفضل زمن اليوم، والمحاولة لإثبات الأفضلية واقتناص السرعة لأفضل زمن بين الزوارق المشاركة في المنافسة، وقال: نواجه اليوم طموحات مشتركة لكل الفرق لتسجيل الزمن الأفضل وضمان الانطلاقة المتقدمة غداً في السباق الرئيسي للجولة، والكل سيحاول أن يكون صاحب أسرع زمن أيضاً في بداية أول تحد رسمي في الموسم الحالي 2022.

وجدد سالم الرميثي الثقة في قدرات وإمكانات كوادر الفريق، وفي أن يكون له اليوم تفوق فني وقدرة على تحقيق أفضل السرعات لإكمال المهمة عبر السباق الرئيسي غداً الأحد بنجاح، وأضاف: بما نشاهده من قدرات لدى المتسابقين المشاركين في هذه الجولة، فإن الأفضلية ستكون لثاني القمزي وشون تورنتي أمام البقية، لا سيما مع التحضير المسبق والتدريبات القوية في معسكر الإعداد قبل أسبوعين من انطلاقة هذه الجولة.

وعن تعافي البطولة وعودتها مجدداً عبر سلسلة جولات مختلفة، أكد سالم الرميثي على أن البطولة تعود لسابق عهدها وأن عدد جولاتها في ارتفاع، خاصة مع تجاوز المرحلة الحرجة والصعوبة التي واجهت الرياضة العالمية خلال العامين الماضيين، وقال الرميثي: تم حتى الآن الإعلان عن إقامة أربعة جولات هذا الموسم مع احتمالية زيادة العدد لاحقاً، وبالتالي فإن البطولة في طريقها للعودة مجدداً لمستويات أفضل وارتفاع في مستوى الإثارة والندية بين المشاركين.