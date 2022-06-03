سيلتيكس يفسد احتفالات واريورز

سان فرانسيسكو (رويترز)

عدل بوسطن سيلتيكس تأخره بشكل رائع في الربع الرابع، ليتغلب على جولدن ستيت واريورز 120-108 في المباراة الأولى ضمن نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في سان فرانسيسكو.

في أول ظهور له في النهائي، لعب المخضرم آل هورفورد دوراً كبيراً مع سيلتيكس، حيث سجل 26 نقطة بما في ذلك تسجيله من كافة تصويباته الأربع في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسجل لاعبو سيلتيكس مجتمعين 21 رمية ثلاثية، واستطاع خمسة منهم تسجيل أكثر من تسع نقاط لكل منهم.

وقال إيمي أودوكا مدرب سيلتيكس للصحفيين: هذا هو المستوى الذي ظهرنا به طوال العام.. نحن مجموعة صعبة المنال.. لا تقهر وتتسم بالصلابة.

وافتتح ستيفن كيري لاعب واريورز المباراة بطريقة مثيرة وسجل 21 نقطة في الربع الأول ليدفع جماهير فريقه للاحتفال.

كما استطاع وريورز تحويل تأخره بنقطتين في نهاية النصف الأول إلى تقدم 92-80 مع بداية الربع الرابع، وبدا أنه سيشق طريقه نحو الفوز أمام مشجعيه الذين اكتسوا باللونين الذهبي والأزرق الخاص بقميص الفريق في ملعب تشيس سنتر.

لكن سيلتيكس نجح في العودة في أخر 12 دقيقة من عمر اللقاء، ليتفوق على وريورز بواقع 40 نقطة مقابل 16 في تلك المدة الزمنية، ليضيع على وريورز ميزة اللعب على أرضه.

وربما يكون أفضل ما حصل عليه سيلتيكس هو تمكنه من الفوز على الرغم من تسجيل جيسون تاتوم 12 نقطة فقط من خلال 17 تصويبة.

وقال أودوكا: لا نتوقع أن يمر جيسون تاتوم بمباراة صعبة مثل تلك ثانية على صعيد التصويبات. لا أعرف ما إذا كنت ستُرجع ذلك إلى التوتر، أو الأداء الدفاعي الذي كانوا «لاعبو واريورز» يمارسونه عليه... لكن ما حدث يظهر ما نحن عليه وأننا فريق متكامل.

وستقام المباراة الثانية ضمن السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد غدٍ الأحد في سان فرانسيسكو.