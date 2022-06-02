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الرياضي
ليبرون جيمس.. مليار دولار تنشط في «NBA»
ليبرون جيمس.. مليار دولار تنشط في «NBA»
2 يونيو 2022 22:51

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

بات نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس الخميس.
ويحتل المهاجم البالغ 37 عاماً والذي فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، واختير أربع مرات أيضاً كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين، بعدما بدأ مسيرته منذ العام 2003.
واحتل جيمس المرتبة الثانية في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بين مايو 2021 ومايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، خلف صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

ليبرون جيمس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
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