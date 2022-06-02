برئاسة منصور بن محمد.. «مجلس دبي» يستعرض تطوير المشهد الرياضي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مواصلة العمل والتعاون مع المؤسسات الرياضية الوطنية لتطوير القطاع الرياضي على مستوى الدولة، بما يعزز مكانة الدولة الرياضية على المستوى الدولي، في ظل المكاسب الكبيرة التي حققتها على مدار السنوات الماضية من خلال استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وصناعة الأحداث الكبرى.

كما أكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن دبي ودولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلّة لنجوم الرياضة العالمية ومقراً لمعسكرات كبرى المنتخبات الدولية، حيث تقدمت عدد من المؤسسات الرياضية العالمية في عدد من الدول المتقدمة رياضياً، إلى جانب اتحادات رياضية دولية، طلبات رسمية لإقامة بطولات دولية وعالمية ومعسكرات تدريبية لمنتخباتهم في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، والأعضاء: هالة يوسف بدري، سامي القمزي، محمد الكمالي، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: يتطلع مجلس دبي الرياضي بمسؤولياته في إطار دوره الوطني في نشر ممارسة الرياضة وتطويرها، والمساهمة في تطوير المشهد الرياضي الإماراتي بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الرياضية الوطنية، وهو ما كانت له نتائج واضحة في استضافة بطولات عالمية عديدة خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل في هذا المجال لخدمة الوطن وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار سموه إلى حرص المجلس على تنظيم النسخة 31 من سباق القفّال وفق أعلى معايير التميز والجودة، كونه يمثل ملحمة بحرية وطنية ويعد أهم سباق للسفن الشراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسيراً على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، المؤسس، وأيضاً حفاظاً على تراثنا الرياضي عموماً والبحري خصوصاً.

واستعرض الاجتماع تقرير أداء أندية دبي خلال الموسم الرياضي 2021-2022 والنتائج التي حققتها فرق الأندية على مستوى جميع الرياضات والفئات، كما تم الاطلاع على تقرير "مجمّع حمدان الرياضي"، الذي يستضيف البطولات المحلية والدولية في السباحة والرياضات المائية ومختلف الرياضات الأخرى، كونه مصمم لاستضافة بطولات عالمية في مختلف الرياضات بعد تغطية أرضيته، كما أنه المقر الرسمي للعديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة ويستضيف المعسكرات التدريبية لمختلف الأندية والفرق العالمية في العديد من الرياضات، وقد وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم باستمرار قيام المجمّع بدوره الوطني والعالمي، والاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة التي يضمها، كما تم الاطلاع على تقرير صيانة مجمّع حمدان الرياضي واستاد نادي الوصل الرياضي.

كما تم خلال الاجتماع، الاطلاع على تقارير جهاز الرقابة المالية حول الأداء المالي للأندية الرياضية في دبي، ودراسة تحقيق الاكتفاء الذاتي للأندية الرياضية في دبي، ضمن إطار أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في إمارة دبي، كما استعرض مجلس الإدارة تقارير لجان المجلس وعدد من المواضيع التي تخص أندية دبي في مختلف جوانب العمل وتشكيل مجالس الإدارات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وشهدت إمارة دبي مؤخراً حراكاً رياضياً، صاحبه زيارة عدد من مسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية لمجلس دبي الرياضي، لبحث طلبات إقامة فعاليات عالمية وإقامة معسكرات رياضية في دبي، كما تجمّع 22 من نجوم كرة القدم العالمية لخوض مباراة بجوار برج خليفة ضمت ثلاثة لاعبين، نال كل منهم لقب أفضل لاعب في العالم، وأحرز خمسة لاعبين منهم كأس العالم، كما ضمت المباراة 11 لاعباً من الفائزين بدوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا وغيرهم من أبطال كوبا أمريكا وآسيا من أكثر اللاعبين موهبة في العالم، ويعسكر حاليا في مجمّع حمدان الرياضي أبطال عالميين وأولمبيين في السباحة استعدادا للبطولات المقبلة.