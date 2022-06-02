النيادي: دعم منصور بن زايد وراء طفرة «المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

بارك عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فوز الإمارات بالإجماع برئاسة الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، مؤكداً بأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هو الداعم والراعي لرياضة المواي تاي، حيث يتابع سموه كافه تفاصيل الاتحاد بشكل مستمر ويوجه دائماً الاهتمام باللعبة مما أحدث طفرة كبيرة، متمنياً أن ينعكس فوز الإمارات برئاسة القاري على اللاعبين الإماراتيين لحصد الميداليات في بطولة العالم للمواي تاي التي تستضيفها عاصمتنا الحبيبة أبوظبي حالياً.

وشكر النيادي أعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه بالإجماع رئيساً للاتحاد، مساء أمس الأول، بقاعة المؤتمرات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تمثل مدينة أبوظبي مقراً لاتحاد اللعبة على مستوى آسيا.

أكد عبدالله النيادي عقب فوزه بأن طموحاتهم لا حدود لها للارتقاء برياضة المواي تاي في القارة الصفراء، مشيراً إلى أن العمل الجماعي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد سيكون سر النجاح في الفترة الممتدة بدورة جديدة لأربع سنوات قادمة، وأضاف: «الإجماع على ممثل دولة الإمارات من قبل الاتحادات الآسيوية جاء نتيجة ثمرة العمل المثمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الإماراتي على الصعيدين الإداري والفني، بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع الجميع على المستوى الدولي والقاري وسعيه الدؤوب للارتقاء باللعبة».

وثمن النيادي دعم القيادة الرشيدة في الدولة لتطوير رياضة المواي تاي على المستوى المحلي بالإضافة إلى المستوى القاري، متمنياً أن يكون عند حسن الظن في رفع اسم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والعالمية.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي اختارت عبدالله النيادي رئيساً للاتحاد بالإجماع وتم خلال الاجتماع انتخاب كل من الأمين العام التايلاندي نيرفين تان، فيما شغل نواب الرئيس الخمسة كل من، بيرل ماناجويلود «الفلبين»، وجواد نصيري «إيران»، وفرخات امانكولوف «كازاخستان»، وفيجيت كانوقسكاسيم «تايلاند»، وداتو شاهيناز عزمي «ماليزيا»، وانسحب اللبناني سامي قبلاوي من السباق ليتيح فرصة التأهل لبقية الأعضاء الخمسة في منصب نواب الرئيس الذي كان قد تنافس عليه ستة أعضاء، فيما ضمت عضوية المجلس كلاً من: تو لا مي من فيتنام، وإن هوان تشانج من الصين تايبيه، وطارق المهيري من دولة الإمارات، وفيرا تشان من ماكاو، وأحمد الوزان من مملكة البحرين.

وبارك المهندس عبد العزيز البنان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي فوز عبد الله النيادي بالإجماع، مشيراً إلى أن الاختيار ليس غريباً على ابن الإمارات الذي تميز في عمله حتى الآن، سواء على الصعيد القاري كنائب للرئيس أو على المستوى العربي كرئيس، وأكد أن رئاسة الإمارات للاتحاد الآسيوي للعبة ستضيف لها الكثير على المستوين الإداري والفني، مشيراً إلى أنهم لن يدخروا جهداً في دعم النيادي للارتقاء باللعبة والمنافسة على مستوى العالم.

وبارك طارق المهيري فوز النيادي بالإجماع في الانتخابات الآسيوية، مؤكداً أن الفوز جاء نتيجة اجتهاده في عمله، سواء على المستوى المحلي أو القاري، أو على مستوى الوطن العربي.

وقال: إن الالتزام هو سر نجاح اتحاد الإمارات للمواي تاي، مشيراً إلى أن هناك خطة موجودة منذ بداية تأسيس الاتحاد عام 2017، فكان التميز محلياً على المستوى الفني والإداري، ثم انتقلنا إلى الاتحاد العربي الذي تطور بشكل كبير في ظل رئاسة النيادي للاتحاد.

وشكر المهيري الدول الآسيوية الأعضاء في الاتحاد على اختيارها ممثل الإمارات، وأكد أن رئاسة النيادي للاتحاد ستشهد انضمام العديد من الدول العربية الآسيوية للعبة.. وأضاف: أبوظبي ستكون الوجهة المقبلة لمقر الاتحاد القاري بعد فوز عبد الله النيادي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون مميزة في العمل بعد تعزيز المكتب القاري بالكوادر المؤهلة لقيادة اللعبة وتحقيق نتائج مميزة على مستوى العالم.



احتفالية الفوز

احتفل أعضاء الجمعية العمومية بفوز النيادي برئاسة الآسيوي بقطع «كعكة الانتصار»، بمشاركة طارق المهيري ورئيس الاتحاد السابق، مع تبادل التهاني من جميع من تواجد بالقاعة للرئيس الجديد الذي تفاعل معهم وبادلهم الحديث والتقاط الصور التذكارية مسكاً للجمعية العمومية.

سادت الجمعية العمومية أجواء إيجابية، ولم يعكر صفو الجمعية أي اعتراض أو احتجاج على الجدول المعد للانتخابات بمشاركة 19 عضواً من أعضاء الجمعية لاختيار الرئيس وأعضاء المجلس الجديد.



إلياس حبيب يتأهل لنهائي 81

تأهل لاعب منتخبنا الدولي إلياس حبيب علي «نمر الحلبة» لنهائي وزن تحت 81 كجم للخفيف الثقيل، بفوزه على بطل العراق مصطفى التكريتي بنتيجة 29/28 بعد مباراة قوية متكافئة بين اللاعبين، حيث رجحت كفه إلياس على امتداد الأشواط الثلاثة.



8 مباريات لأبطال منتخبنا اليوم

تشهد حلبات المنافسة في قاعة مركز أبوظبي للمعارض بعد ظهر اليوم 8 مباريات لمنتخبنا للمواي تاي في نهائي الذهب لمختلف الأوزان، ضمن منافسات بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022 التي تختتم السبت الرابع، وتحفل الجولة الحاسمة بإقامة 25 مباراة يخوض فيها بطلنا إبراهيم بلال مباراته الافتتاحية مع الكندي ريلي فودن، ويلعب الصاعد محمد سعيد مرضى مباراته مع بطل تايلاند فوبلوت، ويلتقي لاعبنا عماد يوسف تروس مع البرتغالي لويس سانتوس، وتلعب بطلتنا الشابة زينب بوحمودة مع الإيرانية فاطمة الحسين، وتلعب لاعبتنا مريم شالغومي مع البحرينية رايان غيماريش، وتلعب سلامة الجنيبي مع المصرية نبيلة علاء الدين، ويقابل الصاعد أحمد الظاهري لاعب ماليزيا محمد حيري ويختتم مباريات منتخبنا اللاعب محمد تويزي مع العراقي أحمد العواس.