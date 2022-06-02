«اللمسة الأخيرة» سلاح «الأبيض» لعبور أستراليا

معتز الشامي (دبي)

تابع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الأسترالي التي جرت أمس الأول بالدوحة، وانتهت بفوز الكانجارو بهدفين مقابل هدف، للوقوف على قدرات المنتخب الأسترالي الذي سيلتقي «الأبيض» في الملحق الآسيوي الثلاثاء المقبل، وهي المباراة المؤهلة للملحق العالمي أمام منتخب بيرو 13 من الشهر الجاري، ليتأهل الفائز منها إلى مونديال 2022.

ووقف رودولفو على نقاط القوة والضعف في صفوف الكانجارو، الذي يعاني بشكل عام من اهتزاز الدفاع حال قوبل بضغط عالٍ من أي منافس، فضلاً عن تلقيه أهدافاً مبكرة في أغلب المباريات التي خاضها بمشوار التصفيات، رغم قدرة الفريق العالية على العودة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، ما يعكس القوة البدنية التي يؤدي بها، فضلاً عن لجوئه دائماً لاستغلال الثغرات الفنية الدفاعية في صفوف منافسيه.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين خلال المحاضرات النظرية اليومية بضرورة التحلي باليقظة والحذر أمام المنتخب الأسترالي، الذي يمتلك قدرات فنية مميزة، ولاعبين محترفين بعدة دوريات في أوروبا، فضلاً عن الاندفاع البدني وقوة الالتحامات التي يعتمدها الكانجارو في أدائه بشكل عام.

ويؤدي منتخبنا مساء اليوم تدريباته على استاد نادي الدحيل، وسط اهتمام إداري كبير، بحضور حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب عضو اللجنة، وبمشاركة جميع عناصر الأبيض بالقائمة التي تم اصطحابها للمعسكر الخارجي وبلغت 29 لاعباً، فيما ينتظر أن يدخل ماجد حسن التدريبات الجماعية قريباً، حيث لا يزال يؤدي تدريباته منفرداً بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي، على أمل اللحاق بالمباراة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على الاجتماع باللاعبين، ومطالبتهم بالتحلي بالروح القتالية، وضرورة التركيز خلال التدريبات في تنفيذ التعليمات الفنية، لاسيما طريقة اللعب التي يركز عليها الجهاز الفني حالياً، والتي تعتمد على تقارب خطوط اللعب، والانطلاقات السريعة للأمام عند امتلاك الكرة، لتشكيل الضغط العالي على الفريق المنافس، بهدف إرباك دفاعاته والسعي للتسجيل المبكر، باستغلال الانطلاقات عبر الأطراف ومن العمق.

ويهتم الجهاز الفني برفع الحالة البدنية والفنية للاعبي المنتخب، مع التشديد على ضرورة القتال على كل كرة، والتحلي بالروح القتالية العالية خلال التدريبات، لاسيما بعدما نقل رودولفو لجميع اللاعبين، فتح القائمة لاختيار أجهز العناصر خلال التدريبات اليومية بالمعسكر الحالي، ما أشعل التنافس بين جميع اللاعبين.

ويحتاج «الأبيض» للعب بروح قتالية لتعويض الفوارق الفنية أمام منتخب أستراليا، لاسيما ضرورة استغلال الارتباك السهل للمنتخب الأسترالي دائماً في الثلث ساعة الأولى، من واقع تلقيه أهدافاً في تلك الفترة أغلب مبارياته الرسمية والودية مؤخراً، مع ضرورة منع لاعبيه من التقدم للأمام وتشكيل الضغط على دفاعات منتخبنا الوطني، الأمر الذي سيتطلب تكليفات خاصة للاعبي الوسط والدفاع، وهو ما يركز عليه بالفعل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة أروابارينا خلال الحصص التدريبية اليومية.

ويعمد رودولفو على تصحيح طريقة الضغط والهجوم، في ظل تعافي عموري ومشاركته بشكل قوي مع المنتخب بعد عودته الحالية للقائمة، ويضاف إلى ذلك استعادة كايو كانيدو لقدراته، هو وعلي صالح وخليل الحمادي وطحنون الزعابي ولاعبو الوسط أصحاب النزعة الهجومية، حيث سيكون التركيز خلال التدريبات الحالية، ضرورة نقل الكرات سريعا، وإجادة التعامل مع الفرص التي تلوح أمام المرمى، والتركيز الشديد في اللمسة الأخيرة.



بشير سعيد: قادرون على تجاوز محطة أستراليا

أكد بشير سعيد لاعب منتخبنا الوطني الأسبق، أن «الأبيض» قادر على تجاوز محطة أستراليا، عبر التحلي بالثقة في النفس، واستعادة الهوية الفنية التي تميزه، مشيراً إلى أن عودة عموري ستفيد من الناحية الفنية في صنع الفرص وزيادة الجوانب المهارية في الثلث الأخير لملعب منتخب أستراليا، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يلعب الأبيض بطريقة «التحفظ الدفاعي» في الشوط الأول، بينما يكون عموري أحد أبرز أسلحة الشوط الثاني.

وأضاف: «منتخب أستراليا قوي بالفعل، لكنه ليس مخيفاً، بل يستطيع الأبيض أن يتخطاه ويحقق نتيجة إيجابية ويتأهل للملحق العالمي، لكن ذلك يتطلب عملاً كبيراً، وجهداً أكبر في كل مربع بالملعب وأن يتحلى اللاعبون بالروح القتالية اللازمة على كل كرة، فضلاً عن ضرورة عدم الاستسلام، حتى ولو تقدم الكانجارو بهدف مبكر، لأن ذلك وارد أيضاً».

وتابع: «مثل هذا النوع من المباريات يتطلب التعامل بذكاء، فلا مجال للبحث عن لعب جمالي، بل هناك ضرورة للالتزام الشديد بالتعليمات الفنية في المقام الأول، والسعي للمباغتة الفنية للفريق الذي يمتلك قدرات بدنية وفنية عالية بالتأكيد».

ولفت بشير إلى أن المنتخب السعودي استطاع التفوق على منتخب أستراليا، كما أن الفريق الأسترالي الحالي ليس هو ذلك الفريق المرعب قبل 8 أو 10 سنوات مضت، بل هناك ثغرات فنية دفاعية يمكن استغلالها بالفعل، متى ما كانت الثقة في النفس لدى لاعبي الأبيض حاضرة.

وطالب مدافع المنتخب الأسبق، لاعبي الأبيض بضرورة استحضار روح الأداء القتالي الذي كان عليه المنتخب أمام كوريا الجنوبية في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لمرحلة الملحق، حيث فاز المنتخب على عكس كل التوقعات الخاصة بتلك المباراة، وقال: «يمكن للمنتخب تكرار الفوز وهذه المرة على منتخب أستراليا، فلا شيء مستحيل، ولاعبو المنتخب لديهم القدرة على ذلك بالفعل، لكن بالتحلي بالثقة والقدرة الفنية والروح القتالية».



علي عباس: دعم الجماهير مفتاح الفوز

أكد علي عباس لاعب وسط منتخبنا الوطني السابق، وأندية النصر وشباب الأهلي سابقاً، أن الأبيض الآن يحتاج للتكاتف ولدعم الجماهير أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن هذا النوع من المواجهات سيلقي ضغوطاً كبيرة على لاعبي المنتخب، وتحتاج لتعامل مختلف من الجميع، عبر التمسك بالثقة بالنفس، والحذر التكتيكي، واليقظة الفنية خلال المباراة من البداية وحتى الدقيقة 90، خاصة أن المنتخب الأسترالي يجيد التعامل مع الدقائق الأخيرة من أي مباراة يدخلها، ويزيد من الضغط على دفاعات أي فريق.

ولفت إلى أن تلك هي أهم أسلحة المنتخب التي يجب أن يستخدمها، لاسيما التركيز في نقل الكرات وفي اللمسة الأخيرة أمام المرمى، خاصة أن الأبيض أضاع الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين طوال مشوار التصفيات، وتلك المشكلة تتطلب علاجاً جذرياً وبالتأكيد سيعمل الجهاز الفني على تقديم الحلول اللازمة لها.



«النشامى» يكشف أوراق أستراليا لـ «الأبيض»

كشف المنتخب الأردني أوراق نظيره الأسترالي في المواجهة الودية الدولية التي جمعت بينهما أمس الأول في الدوحة، ضمن استعداد الأول للتصفيات الآسيوية بالكويت فيما يستعد «الكانجارو» لمواجهة منتخبنا الوطني الثلاثاء المقبل في لقاء الملحق الآسيوي.

وتقدم منتخب الأردن بهدف السبق عن طريق موسى التعمري بالدقيقة «17»، فيما أحرز هدف أستراليا بالي رايت «40» وأويل مابيل «68»، وقد شهدت المواجهة تفوق «النشامى» لاسيما في الشوط الأول، بفضل الأداء القتالي والروح العالية التي قدم بها الفريق مباراة مميزة بالفعل تحت قيادة العراقي عدنان حمد.

واستطاع «النشامى» إحراج الكانجارو بعدما سيطروا على منطقة وسط الملعب، وباغتوا الضيوف بهدف مبكر من تسديدة متقنة أطلقها موسى التعمري، استقرت على يمين حارس مرمى أستراليا

وتعد تلك المواجهة مفيدة لمنتخبنا للوقوف على قدرات الكانجارو، وأبرز مستويات لاعبيه، خاصة أن اللقاء حضره أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني،

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الأردني، عدنان حمد، أن الفائدة الفنية من اللقاء الودي أمام أستراليا كانت كبيرة، رغم الخسارة 2/ 1، على هامش المعسكر التدريبي في قطر.