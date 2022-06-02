50 مشاركاً في «اليوم الرياضي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة اليوم الرياضي الخاصة بأصحاب الهمم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومؤسسة الإمارات لخدمات الإسعاف، ونادي النصر المستضيف، وشركة هواوي، ومينا لابس.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الهيئة على تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، والسعي نحو الشراكة مع القطاعات الأخرى بما يتناسب مع الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والمساهمة في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

حضر الفعالية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مبادرات «للرياضة.. للحياة» التي تتبناها الهيئة العامة للرياضة وتستهدف تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية.

وركزت المبادرة على خلق روح المنافسة بين 50 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، تم تقسيمهم على ألعاب كرة القدم، والسلة، والبوتشي، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، والأيروبيك الجماعي.