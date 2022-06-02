«القفال» جاهز لاستقبال الأبطال

دبي (الاتحاد)

رفع النواخذة والملاك والبحارة المشاركون في حدث سباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينطلق غداً من جزيرة صير بونعير، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث.

وأشاد أهل البحر من النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في النسخة رقم 31 بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير من قبل سموه، مما أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد كرنفالاً رياضياً تراثياً ينتظره أهل الإمارات كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري في دبي، وتبلغ قيمة جوائز الحدث 1 مليون درهم و3 سيارات قيمة للفائزين.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث يكتمل اليوم وصول قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لإطلاق سباق النسخة رقم 31، لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً مروراً بجزيرة القمر «نيوة بن حنظول» وصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب في شواطئ (أم سقيم).

وتضع اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اللمسات الأخيرة من موقع السباق ومكان الانطلاقة، والوقوف على التجهيزات النهائية مع النواخذة والملاك والبحارة، وكذلك اللجان المعاونة وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وكان وفد اللجنة المنظمة للسباق وصل ظهر أمس إلى جزيرة صير بونعير، لاستقبال طلائع السفن المشاركة والبدء في التجهيز للسباق وتسجيل المحامل، وإجراء فحص السلامة على السفن المشاركة وتسليم النواخذة أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية.

«103» يحلم بالسادسة

يسعى النوخذة أحمد سعيد الرميثي نوخذة السفينة 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للفوز بلقب السباق للمرة السادسة في تاريخ الحدث الكبير، وذلك بعد الفوز بلقب سباق القفال أعوام 2004 و2006 و2013 و2015 و 2018.