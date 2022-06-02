«التانجو» يضع اللمسات الأخيرة لـ«حلم المونديال» في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة معسكر منتخب الأرجنتين استعداداً لكأس العالم قطر 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد اتفاقية وقعها المجلس مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تتضمن استضافة معسكر منتخب «التانجو» وكذلك تنظيم كأس السوبر الأرجنتيني لمدة أربع سنوات بداية من 2023 وحتى 2026.

وتأتي الاتفاقية التي أبرمها مجلس أبوظبي الرياضي مع الاتحاد الأرجنتيني، استكمالاً للنجاحات التي تحققها العاصمة الإماراتية في استضافة الأحداث الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية، سواء كرة القدم أو غيرها من الألعاب الأخرى ما جعلها تنال لقب عاصمة الرياضة العالمية.

وتعد اتفاقية مجلس أبوظبي الرياضي مع الاتحاد الأرجنتيني بشرة سارة لعشاق «التانجو» بقيادة الساحر ميسي، الذي سوف يتواجد في العاصمة الإماراتية رفقة زملائه استعداداً لهذا الحدث العالمي الكبير أملاً في المنافسة على اللقب والفوز بالكأس الثالثة. وتضاعف حماس عشاق الأرجنتين ومحبي الأسطورة ميسي كثيراً، بعد العرض الرائع الذي قدمه منتخب «التانجو» أمام إيطاليا في مباراة كأس السوبر «الأبطال»، التي جمعت بطل القارة العجوز مع بطل أميركا الجنوبية والتي انتهت بفوز رفاق «الساحر» بثلاثية.

وقدم منتخب الأرجنتين مباراة قوية للغاية وشهد اللقاء تألقاً لافتاً من جانب ميسي و دي ماريا و ديبالا، الأمر الذي جعل الجميع يغير نظرته لشكل المنافسة على مونديال قطر، ويضع منتخب «التانجو» في مقدمة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب

ويعد مونديال قطر 2022 هو الأخير للساحر ميسي في مشواره الكروي، حيث بات من الصعب أن يواصل مسيرته في الملاعب لأربع سنوات مقبلة، ويمني عشاق «البرغوث» أن يكون التتويج باللقب هو مسك ختام مشواره في ملاعب كرة القدم بعدما قدم كل فنون الكرة وأمتع العالم.

أما على صعيد كأس السوبر الأرجنتيني واستضافة العاصمة أبوظبي له لأربع سنوات، فتعد هذه البطولة واحدة من البطولات الكبرى في بلاد التانجو، وتجمع بطل الدوري ببطل الكأس، وأقيمت للمرة الأولى عام 2012 وفاز بالنسخة الأولى فريق أرسنال ساراندي في مفاجأة كبيرة، بعدما تخطى بوكا جونيوز بضربات الجزاء الترجيحية، فيما يعد قطب الأرجنتين الثاني ريفر بليت هو الفريق الأكثر فوزاً باللقب حيث فاز مرتين باللقب من أصل ثمان نسخ أقيمت منذ انطلاقها، وحقق بوكا جونيوزر اللقب مرة واحدة أيضاً لكنه الفريق الأكثر تواجداً في هذا اللقاء، حيث تواجد أربع مرات فاز بواحدة وخسر في ثلاث، وجمع كأس السوبر بين القطبين التاريخيين ريفر بيت وبوكا جونيورز مرة واحدة في النسخة السادسة، وحقق الريفر اللقب بعد الفوز في اللقاء بهدفين.