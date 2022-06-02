في طريق العودة للأمجاد.. «المانشافت» يحترم كل المنافسين

برلين (د ب أ)

قال سيرجي جنابري، لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخب بلاده لن يقلل من شأن منتخب إيطاليا في مباراتهما الافتتاحية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إيطاليا، الفائز بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» العام الماضي، تلقى خسارة قاسية صفر / 3 أمام نظيره الأرجنتيني الأربعاء في مباراة كأس فيناليسيما 2022، التي جرت على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، لتضاعف من جراح المنتخب الأزرق، الذي أخفق في الصعود لنهائيات كأس العالم.

وصرح جنابري للصحفيين، خلال تواجده في في معسكر منتخب ألمانيا في بلدة هرتسوجن آوراخ: نحن ندرك كفاءتهم. لا نقلل من شأن أبطال أوروبا مطلقاً.

واتفق لاعب الوسط يوناس هوفمان في الرأي مع جنابري، حيث قال: يجب استغلال الفرص التي ستتاح لنا أمام إيطاليا. لديهم أفراد متميزون في صفوفهم.

ويلتقي المنتخبان بعد غدٍ السبت بمدينة بولونيا الإيطالية، قبل أن يتجدد الموعد بينهما أيضا في مونشنجلادباخ يوم 14 يونيو الجاري، كما يخوض المنتخب الألماني مواجهة أخرى من العيار الثقيل ضد نظيره الإنجليزي في السابع من الشهر ذاته بمدينة ميونيخ، ثم يحل ضيفاً على منتخب المجر في العاصمة بودابست بعدها بأربعة أيام، في إطار الجولات الأربع الأولى للمجموعة الثالثة من القسم الأول في دوري الأمم.

وأكد جنابري: إنها بمثابة بطولة مصغرة بالنسبة لنا ونأمل أن تكون مشاركة ناجحة بالنسبة لنا. نريد بالتأكيد بلوغ الأدوار النهائية بدوري الأممج.

ويهدف منتخب ألمانيا للعودة إلى النخبة العالمية تحت قيادة المدرب الجديد هانسي فليك بعد عدة سنوات عانى خلالها من النتائج المتواضعة، مع التركيز بشكل أساسي على نهائيات كأس العالم في قطر، التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل.

وسيكون منتخب إيطاليا ضمن أبرز الغائبين عن المونديال، ليواصل ابتعاده عن العرس العالمي الكبير للنسخة الثانية على التوالي، بعدما أخفق في بلوغ مونديال 2018 في روسيا.