«المبارزة» يختتم الموسم بـ «العمومي» ومهرجان البراعم

دبي (وام)

يختتم اتحاد المبارزة مسابقاته المحلية لهذا الموسم 2021/ 2022 ببطولة الاتحاد للعمومي ومهرجان المواهب والبراعم بعد غد على صالة «أسماء بنت النعمان» الرياضية بمنطقة الطوار في دبي.

وتقام فعاليات البطولة يومي السبت والأحد، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون جميع أندية الدولة للمبارزة ومراكز التدريب والأكاديميات المتخصصة للعبة، وتشتمل بطولة العمومي على 6 مسابقات، منها 3 للفتيات ومثلها للشباب، في أسلحة الإيبيه والفلوريه والسابر، ويضم مهرجان المواهب والبراعم نفس العدد من المسابقات أيضاً، وتقام البطولة برعاية شركتي «تيما الدولية» و«ابسليوت للأدوات الرياضية» الراعيتين للاتحاد.

وتبدأ الفعاليات السبت بإقامة منافسات الفتيات، على أن تقام مسابقات الشباب الأحد، وتحظى بطولة العمومي بأهمية كونها البطولة الثالثة لهذه الفئة هذا الموسم من إجمالي عدد البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد هذا الموسم والتي بلغت 8 بطولات لمختلف الفئات، كما أنها تأتي تتويجاً لموسم حافل من الفعاليات المحلية والدولية للاتحاد وتسبق مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا للعمومي بكوريا الجنوبية بعد أيام، والتي سيشارك فيها منتخبنا الوطني.

وكان لاعبونا حصلوا على 4 ميداليات في منافسات المبارزة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي أقيمت مؤخراً بالكويت، واستحدث الاتحاد هذا الموسم مهرجان المواهب والبراعم تحت 13 سنة، لاكتشاف المواهب بالأندية وتشجيعهم على الانخراط باللعبة كونهم أمل ومستقبل اللعبة.

ويعمل الاتحاد مع الأندية على دعم هذه الفئة وتشجيعهم، خاصة بعد أن حالت الظروف هذا الموسم دون تنظيم نسخة الأولمبياد المدرسي، واتخذت إدارة الاتحاد واللجنة الفنية كافة الإجراءات التنظيمية والفنية والاحترازية لتنظيم البطولة.