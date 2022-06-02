القوة الفرنسية في اختبار الدنمارك قبل المونديال

باريس (أ ف ب)

تبدأ فرنسا، بطلة العالم، حملة الدفاع عن لقبها في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، عندما تلاقي ضيفتها الدنمارك، الجمعة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في بروفة لمواجهتهما في كأس العالم 2022.

وبعد مواجهة الدنمارك، يحلّ «الزرق» على كرواتيا ثم النمسا في 6 و10 الشهر الحالي، ثم يستضيفون كرواتيا في 13 منه ضمن المستوى الأول.

وفي وقت يستعد لاعبو المدرب ديدييه ديشامب للدفاع عن لقبهم في المونديال، تقع على عاتقهم بداية مهمة الدفاع أيضاً عن لقب دوري الأمم، بعدما أحرزوا لقب النسخة الثانية في أكتوبر الماضي، بفوزهم في النهائي على إسبانيا 2-1 على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وسيكون المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، تحت المجهر وأعين النقاد، وتحديداً شراكته في الهجوم مع كيليان مبابي النجم «المتفجر» لنادي باريس سان جيرمان الذي فضّل البقاء مع النادي الباريسي حتى 2025، رافضاً عرض ريال مدريد الإسباني.

وعاد بنزيمة إلى التدريبات الجماعية الأربعاء بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد يشارك إلى جانب مبابي، علماً أنهما سجّلا 14 من أهداف فرنسا الـ26 هذا الموسم.

وستكون المواجهة رقم 17 بين المنتخبين، إذ حققت فرنسا 8 انتصارات، والدنمارك 6 وتعادلا مرتين.

واللافت أن المنتخبين سيتواجهان في كأس العالم السبت 26 نوفمبر المقبل على استاد 974 في الدوحة، بعدما وقعا في مجموعة واحدة ضمن مونديال 2022 إلى جانب تونس والفائز بين البيرو وأستراليا الإمارات.

وتقام المباراة على ملعب استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، الذي شهد فوضى كبيرة نجم عنها تداعيات سياسية بين فرنسا وإنجلترا، السبت الماضي، قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد.

وفي المجموعة عينها، تستقبل كرواتيا، وصيفة فرنسا في مونديال 2018، النمسا في أوسييك.

وخلافاً للنمسا التي أقصيت من نصف نهائي الملحق القاري ضد ويلز، تخوض كرواتيا نهائيات المونديال في مجموعة واحدة مع بلجيكا وكندا والمغرب.

وتشهد المجموعة الرابعة من المستوى الأول مواجهة نارية بين بلجيكا وضيفتها هولندا. وكانت المجموعة شهدت فوز بولندا على ويلز 2-1 الأربعاء.

ويغيب عن بلجيكا حارسها تيبو كورتوا نجم نهائي دوري الأبطال، عندما أبطل هجمات ليفربول في باريس، بسبب إصابة في المحالب ستبعده عن المباريات الأربع المقبلة للشياطين الحمر.